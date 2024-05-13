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遠傳新創加速器以大帶小 創1.7億元數位轉型商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）指出，「遠傳新創加速器」2021年底成立至今，第一、二期累計成功加速37家新創事業，遠傳13日宣布，第三期的獲選名單出爐，4家新創團隊，加上3家第二期的新創夥伴，共7家夥伴可獲遠傳提供的商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等實戰資源，遠傳並將以大帶小協助商業媒合，共同壯大創新應用生態圈，帶動企業與社會升級轉型。

遠傳總經理井琪表示，新創夥伴熱情無限、戰力爆表，如果他們的創造力思維沒能轉換成有價值的應用，不只是可惜，更是產業、國家競爭力的損失。

井琪強調，遠傳具備數位轉型與研發綠色資通訊應用的經驗，因此除一般常見的輔導課程，「遠傳新創加速器」更注重市場拓展和鏈結商機，協助新創夥伴在多元應用領域的場景中，將優秀的創新技術轉化為具商業價值的果實，並同步為遠傳注入創新動能，共創共贏。

遠傳表示，「遠傳新創加速器」由遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民身兼「遠傳新創加速器」執行長，過去二期為教戰新創團隊所開設的新創門診高達65場，目前累計成功加速新創家數已達37家，創造1.7億以上數位轉型商機，誘發投增資金額突破4.5億元。

胡德民表示，在創新迅速的時代，企業面臨著前所未有的挑戰，包含生成式AI運用於多元場景、淨零轉型、碳權碳稅等議題，現在正是結合新創的技術能量，幫助產業數位化與實現淨零轉型的最佳時機。「遠傳新創加速器」不僅幫助新創團隊，以成熟的市場模式與企業互動，並與遠傳一起解決企業夥伴的痛點，解決產業最關注的轉型方式、商業模式可持續性、服務規模、資安等議題。

遠傳指出，「遠傳新創加速器」領域從5G、元宇宙，延伸至ESG、長照、低碳城市等全球關注議題，今年將進一步強化創新生態系功能，鏈結新創生態圈資源協助新創企業拓展海外市場；此外，今年更帶入「遠傳產業創新中心」的資源，包含加速器、產業合作、校園淨零轉型聯盟等，並期待更多優秀的新創團隊加入，擴大共創綜效。

今年「遠傳新創加速器」攜手七家新創團隊包括龍骨王、維思感創、創智生技、臥龍智慧、永訊智庫、詠鋐智能、律果科技，橫跨智慧醫療、智慧零售/新經濟、智慧城市/製造/ESG淨零等三大領域，遠傳將協助新創夥伴進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證、市場擴展，協助在最短的時間內淬鍊出具市場競爭力的創新服務。

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