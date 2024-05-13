微星於 ISC 2024展示優化 AI 平台以加速計算密集型應用

領先全球伺服器供應商MSI微星（2377），於5月13日至15日期間參加德國漢堡所舉辦的ISC 2024展會，在F39攤位展示最新為HPC及AI市場優化的伺服器平台，此系列產品是基於AMD處理器和第五代Intel Xeon可擴充處理器的架構設計。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著越來越多企業採用AI應用增強客戶體驗，更多趨向提升運算能力和加強高密度部署的需求產生，進而促成IT基礎設施重大的改變，也推動更廣泛的液體冷卻技術應用。MSI的 AI伺服器平台 能夠協助企業在處理更多運算密集型工作負載的同時提高效能。

G4201是一款4U超級運算電腦，專為計算密集型的任務提供卓越性能而設計，可提供至多8個部署於雙寬高性能GPU卡的PCIe 5.0 x16插槽及1個單寬PCIe 5.0 x16擴充插槽。此系統每個GPU配置完整的PCIe 4.0或5.0x16，採用PCIe通道直連CPU的設計（無PCIe switch），最大化每張GPU與CPU的PCIe帶寬以提升其運算效能。G4201採用雙路第五代Intel Xeon可擴充處理器和32組DDR5 DIMM，可為各種基於GPU架構的科學高性能運算、生成式AI和推論應用提供傑出的異質運算能力。該系統為增強功能性，還提供12個3.5吋硬碟支架。

G4101 是一款針對AI訓練工作負載設計的4U 4-GPU伺服器平台，配備單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組，提供12組DDR5 RDIMM插槽。此外，配置的4個PCIe 5.0 x16插槽，專為帶有散熱器的3個插槽寬度顯示卡而設計，確保氣流增加並持續提供性能。擁有12個前置2.5吋U.2 NVMe/SATA硬盤支架，提供高速和靈活儲存選擇，滿足AI工作負載的多樣需求。此伺服器結合風流配置和液冷內循環技術，成為在高負載條件下也能良好運行的散熱解決方案。

針對小型企業，液冷 S1102-02 伺服器具備優越的散熱性能及成本優化特性，為企業提供了理想的解決方案。此系統配置了單路AMD Ryzen 7000系列處理器，支援高達170W的液冷散熱。另外，在1U的小巧空間中，能支援4組DDR5 DIMM插槽、1個PCIe 4.0插槽、2個10GbE網路連接埠以及4個3.5吋的SATA熱插拔硬碟支架。