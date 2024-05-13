電子簽章法通過 中華電信看好為數位經濟再創新里程碑

由數位發展部主導的《電子簽章法》修正案日前於立法院三讀通過，中華電信（2412）認為，新法通過，讓電子簽章與數位簽章關係明確化，為數位經濟再創新里程碑。

中華電信表示，網路門市於2019年7月提供「行動宅配」服務導入「數位簽章」機制，提供客戶線上簽署電子合約即可在中華電信網路門市申辦業務並宅配到府。客戶簽署的電子合約會以電子郵件寄發給申請人留存，是數位無紙化的便捷服務；隨著應用範圍逐年擴大，陸續拓展至HiNet企業簡訊、衛星通訊、eSIM新舊客戶申請、市話新申請等業務。

中華電信指出，網路門市數位簽章，整合身分驗證服務（SmartID）、快意簽數位文件簽署服務及DRM數位文件保存系統註3，為使用者打造完善的數位簽章機制，並提供自然人憑證、晶片金融卡、行動自然人憑證及工商憑證四種數位簽署方式。

中華電信表示，數位簽章的核心服務SmartID和快意簽均源自於中華電信的「通用憑證管理中心（Public CA）」。中華電信是台灣首家本土憑證機構，同時也是國內第一家自主開發憑證服務的單位，亦是取得政府許可的簽發憑證機構。目前政府許可之簽發憑證機構有政府憑證總管理中心、中華電信憑證管理中心及台灣網路憑證公司。

《電子簽章法》修正案的通過將為數位簽章的推廣與應用打下更加穩固的基礎；中華電信強調，致力數位轉型與淨零轉型，秉持「一直走在最前面」的精神，為客戶提供更加安全、便捷的服務，於網路門市導入數位簽章、不斷推動數位簽章的應用，並促進社會邁向數位化。中華電信將持續以產業領航者之姿擴大永續影響力，深化ESG作為，力求實現「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景，為地球、國家、社會的永續發展貢獻心力。