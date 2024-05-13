群創參與美國 Display Week 2024 秀五大沉浸互動顯示技術

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Week 2024），展示一系列顯示器科技在智慧城市的運用，將嶄新技術進行虛實融合，滿足互動需求，以Live it up, Game with Fun為主軸開拓數位時代娛樂、教育、藝術、時尚的新商業機會與型態，為未來生活打造便利性與多元化。

世界首發數位實境水族箱 開創娛樂教育虛實體驗新境界

群創世界首發數位實境水族箱，結合新世代影音產品需求與水族觀賞產業，首創液體空間中(水缸內)成像系統，使用空間投影技術，在液體中間位置成像，並在平面影像中藉由控制成像深度達成3D立體顯示。實境水族箱以數位影像展示方式對比活體展示，可排除飼養環境造成的限制，具更多元的展現方式，可展示生物的成長變化，或與真實環境連結，滿足橫跨時空的虛實互動顯示體驗的終極需求，除娛樂與藝術應用，亦適合延伸至教育領域、適合商務展示、教育活動小型場地、博物館、水族館。

業界第一色轉換 MicroLED 顯示技術 打造數位藝術新樣貌

群創持續突破尖端顯示技術，發表業界第一Color-conversion 色轉換「106吋AM-MicroLED自由拼接顯示模組」，具備高清細膩畫質、高色飽、絕佳環境光對比、無縫拼接等四大特色。其透過極微小的像素間距，使畫面每一處都可達超高清、細膩畫質，將鎖定應用於大型空間高清沉浸式體驗與數位藝術，搶攻全新利基應用。此外，群創尖端MicroLED技術擁有極廣色域、超高環境對比、高清細膩畫質及無邊框自由拼接等優勢，並可提供26.4吋到220吋客製化需求尺寸，打破傳統顯示器限制框架，完美打造數位藝術全新樣貌。

27吋裸眼3D顯示器 推升3D遊戲全升級

突破傳統2D螢幕顯示進行遊戲缺乏沉浸的臨場感受，群創27吋裸眼3D顯示器以獨家低串擾演算法提供高品質的3D顯示，以FPGA進行實時3D渲染，不與遊戲搶占電腦計算資源，不需任何穿戴裝置即可大幅享受臨場感，隨著元宇宙趨勢，達成3D遊戲與電影觀看的沈浸觀賞體驗的全新感受。

全球最高解析度8K VR液晶顯示器方案 高階款機種新標配

為迎接出色清晰度、逼真的畫質、絕佳沉浸感的VR發展趨勢，群創推進VR顯示面板再升級，整合新背板技術與革新超高解析度像素設計，提供消費者最直接有感的顯示品質提升。8K4K無色偏低耗能VR液晶顯示器方案，為全球第一款具備8K4K世界最高解析度，兼具低耗能環保，提供單眼大螢最佳視覺沉浸感，超廣可視角，鮮豔色彩亮麗的高規格畫面體驗，為未來高階款機種標配的顯示方案。

Graph Eyewear顯示眼鏡 實現虛實融合、超越想像顯示新技術

群創和源奇科技所合作開發的LiqxtalTMGraph顯示眼鏡，可以在鏡片表面顯示彩色的數位影像內容，例如文字、圖像標誌或動畫。眼鏡在顯示影像的同時，配戴者的視線完全不受鏡片顯示內容的影響，提供與傳統眼鏡相同的配戴體驗，同時利用可變的圖案標誌或動畫內容彰顯個人風格，並在宣傳的商業場合上為使用者及企業做廣告宣傳，隨時調整適合使用者及企業的正確風格。