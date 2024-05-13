上銀第1季獲利優於預期 法人估營運將重返回升周期
上銀（2049）第1季營收季減4.4%、年減4%，毛利率28.9%，略低於市場原先預期，主要原因為稼動率下降、專案性的降價，但受惠於第1季新台幣貶值，在業外匯兌利益共8,800萬元的貢獻下，單季每股獲利（EPS）1.12元，優於市場預期。
法人機構表示，上銀訂單能見度延長至2.5~3個月，同時，去年專案性的降價已經收斂，呼應法人圈對產業落底的看法，不過，目前景氣未大幅提升，訂單仍以短單為主，因此暫無調漲價格的計畫；在目前產業落底的態勢確立中，今年的需求將呈現緩步回升的狀況，帶動營運逐步回溫。
展望今年下半年及明年，在半導體及消費性電子相關需求回溫，疊加中國大陸工業設備更新政策驅動下，企業資本支出將重回擴張，將帶動產業正式邁向上升循環，營運重回成長軌道。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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