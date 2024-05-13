快訊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

上銀第1季獲利優於預期 法人估營運將重返回升周期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照

上銀（2049）第1季營收季減4.4%、年減4%，毛利率28.9%，略低於市場原先預期，主要原因為稼動率下降、專案性的降價，但受惠於第1季新台幣貶值，在業外匯兌利益共8,800萬元的貢獻下，單季每股獲利（EPS）1.12元，優於市場預期。

法人機構表示，上銀訂單能見度延長至2.5~3個月，同時，去年專案性的降價已經收斂，呼應法人圈對產業落底的看法，不過，目前景氣未大幅提升，訂單仍以短單為主，因此暫無調漲價格的計畫；在目前產業落底的態勢確立中，今年的需求將呈現緩步回升的狀況，帶動營運逐步回溫。

展望今年下半年及明年，在半導體及消費性電子相關需求回溫，疊加中國大陸工業設備更新政策驅動下，企業資本支出將重回擴張，將帶動產業正式邁向上升循環，營運重回成長軌道。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
上銀

延伸閱讀

四金控產險 前四月轉盈

祥碩目標價 外資有異見

祥碩Q1獲利優於外資法人預期 目標價上看2,500元

全民權證／胡連 選逾五個月

相關新聞

群創參與美國 Display Week 2024 秀五大沉浸互動顯示技術

群創（3481）光電將於5月14到16日於美國聖荷西參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示周 （Display Wee...

上銀第1季獲利優於預期 法人估營運將重返回升周期

上銀（2049）第1季營收季減4.4%、年減4%，毛利率28.9%，略低於市場原先預期，主要原因為稼動率下降、專案性的降...

友達引領 Micro LED 差異化技術再突破 於美 SID 重塑顯示新體驗

友達（2409）光電專注Micro LED前瞻顯示技術，並串聯生態圈，領軍台灣夢幻團隊，打造領先全球的Micro LED...

元太彩色電子紙獲 SID 顯示周「年度最佳顯示科技獎」肯定

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）13日宣布，以革命性的彩色電子紙E Ink Spectra™ 6，榮獲由...

第五個國家與我簽署科技協議 台澳將聚焦四大領域合作

繼台美、台德、台法、台加之後，台澳於13日完成簽署科技合作協議(Science and Technology Arran...

台灣碳費徵收在即 TPCA 發布 PCB 節能減碳指引

隨著歐盟碳關稅上路、國際品牌碳中和承諾、及台灣碳費徵收在即，面對國內外大環境的壓力，減碳已經不是口號，而是成為企業永續的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。