元太彩色電子紙獲 SID 顯示周「年度最佳顯示科技獎」肯定

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技(8069)13日宣布,以革命性的彩色電子紙E Ink Spectra™ 6,榮獲由國際資訊顯示學會(Society for Information Display, SID)頒發的「年度最佳顯示科技獎(Display of the Year)」,讓元太科技與蘋果、三星、京東方、3M 同時並列為今年獲獎的創新公司中的一員。

「元太科技以E Ink Spectra 6彩色電子紙技術獲得年度最佳顯示科技獎,展現了我們對彩色技術創新和不斷進步的堅定承諾,」E Ink元太科技董事長李政昊表示:「E Ink Spectra 6憑藉其廣泛的色域和最先進的影像演算法,不僅奠定了新一代數位廣告看板標竿,也與我們致力減碳的永續發展目標一致。E Ink Spectra 6讓零售用戶和廣告商能夠在提供引人入勝的廣告內容時,同時最大程度地減少對環境的影響。」

E Ink Spectra™ 6 採用E Ink Spectra™ 技術平台為基礎,目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代看板,包括 POP 展示、訊息看板或海報,以及其他店內廣告。E Ink Spectra™ 6技術強化了顏色光譜(Color Spectrum) 及先進的彩色成像演算法(color imaging algorithm),可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果,作為紙質看板或LCD螢幕的低碳替代方案。

E Ink Spectra™ 6於去年的SID 顯示周中展出,並獲得了最佳人氣獎(People's Choice award)。E Ink Spectra 6 是一款全彩產品,提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度,並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。E Ink Spectra™ 6擁有6萬種顏色的色域和最高達30:1的對比度。

此外,由於電子紙採用反射式顯示技術,它可以達到近乎180度的超廣視角,並且在強光下仍能舒適清晰地閱讀。而與所有E Ink電子紙顯示器一樣,E Ink Spectra系列產品只會在更換顯示內容時消耗些許電力,待機畫面不耗電,因此對零售商而言,是一種非常低功耗的顯示解決方案。

低碳智慧轉型的趨勢正加速零售業者採用數位看板的驅動力,採用超低耗電的電子紙顯示器,可使零售及廣告業者在提供即時動態訊息更新的同時,仍能實現其永續發展目標。 E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響,若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌,每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年,使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量,若相較於傳統紙質促銷海報,更可降低約6萬倍的CO2排放量。

作為電子紙技術的全球領導企業,E Ink元太科技也致力於永續發展,宣誓於2040年達到淨零碳排(Net Zero 2040)與2030年達到100%使用再生能源(RE100 2030)兩大環境永續目標。如今元太在全球據點至2023年底,已提前達成使用36%再生能源的目標(RE36),其中,除了美國廠區、中國大陸、日本及南韓的業務辦公室仍維持100%使用再生能源(RE100)之外,在中國大陸揚州廠區,已經使用超過50%再生能源,在來源不易的台灣綠電市場,元太台灣廠區使用再生能源的比例,也較前年倍增到8%(RE8),為元太科技的淨零路徑立下新的里程碑。

全系列的E Ink電子紙產品,也將在全球顯示技術產業的重要展會SID Display Week 2024 (2024 SID顯示周)於5月14至16日於美國加州聖荷西(San José)McEnery Convention Center的828號展位展出,包括 E Ink Spectra™ 6全彩電子紙、E Ink Kaleido™ 3 戶外型印刷彩色電子紙及E Ink Prism™ 3可變色彩色電子紙均在展出行列。