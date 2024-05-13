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群聯釋陸廠拋售 NAND 低價庫存訊息 引發模組廠股價齊殺

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）上周五（10日）召開法說會，並釋眾多中國大陸廠商開始拋售低價庫存消息後，引發13日SSD模組廠股價同步下殺，群聯收在跌停，威剛則以下跌8.9％作收，十銓跌幅達4.89％，股價表現都不盡理想。

群聯上周五召開法說會，執行長潘健成指出，近期有觀察到許多中國大陸相關廠商因先前收購很多低價庫存，又適逢第2季為電子業傳統淡季，下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態，因此中國大陸廠商開始拋售手中低價庫存，不過群聯並沒有跟進拋售的打算。

由於法人擔憂未來NAND Flash市況，加上群聯4月合併營收達月減23.9％至51.56億元，使群聯今日股價跳空跌停，並且一路鎖在跌停，收在624元，股價創下3月下旬以來新低。

在群聯釋出NAND Flash市場的負面訊息後，連帶讓今日威剛、十銓等SSD模組概念股價同步下跌。其中，威剛股價開盤一度下挫至接近跌停，在買盤力撐效應下，終場下跌8.90％至107.5元，股價創下近一周以來低點。

十銓公告4月合併營收為20.43億元、月成長65.8％，寫下單月歷史第三高，且創下五個月以來高峰。但十銓今日股價仍難逃同步下挫命運，終場下跌4.89％至107元，股價同樣寫下將近一周以來新低。

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