友達引領 Micro LED 差異化技術再突破 於美 SID 重塑顯示新體驗

友達（2409）光電專注Micro LED前瞻顯示技術，並串聯生態圈，領軍台灣夢幻團隊，打造領先全球的Micro LED一條龍量產線。這次參與全球顯示技術盛會2024 SID顯示周（Display Week 2024），友達以「Revolutionizing Visual Experience」為主題，展現Micro LED透明化、大型化、可撓化技術於顯示器之型態、尺寸、使用情境上的突破，除有首次亮相的可攜式17.3吋對折螢幕、單片尺寸全球最大的Micro LED螢幕及全球首款內建鏡頭的車用顯示解決方案。友達表示，不僅在尖端顯示技術場域持續引領產業創新，同時致力綠色科技應用，亦打造全球最高穿透度，且兼具節能設計的車艙木紋顯示器，深化顯示價值並貫徹環境友善理念。

Micro LED透明、大型、可撓領先技術再突破 跨界助攻多元場域應用

Micro LED顯示技術擁有高解析度、高亮度及低功耗、高可靠度等特點，成為次世代顯示器霸主，友達累積多年量能，整合上下游供應鏈，引領夢幻團隊率先實現多元場域應用並累積出貨實績，並於其透明化、大型化、可撓化三大領先技術研發差異化產品，描繪Micro LED智慧生活新藍圖。

可撓化技術打破既有螢幕的表現形式，友達於SID首次亮相17.3吋Micro LED對折顯示螢幕，其彎折鉸鏈半徑僅有4mm，對折設計讓顯示空間最大化，也讓大型螢幕便於攜帶，更一機整合平板電腦與顯示螢幕雙功能，搭載廣色域Adobe 100%、1000 nits超高亮度，在戶外使用仍保有精準色相與清晰亮度，可滿足旅人、攝影師、設計師、Youtuber或IG直播主等的即時製作需求，是即拍、即傳、即時繪圖、觀看流量的最佳幫手。

而大型化技術則解鎖顯示器的尺寸限制，友達突破大型螢幕良率的挑戰，推出單片尺寸全球最大的31吋Micro LED顯示螢幕，搭載先進驅動顯示技術、A.R.T.兩大技術，透過特殊的表面處理，讓顯示器減少環境光造成的反射眩光，放置戶外或室內皆可如實呈現畫面的質感，更以無邊框設計帶來超廣角視覺體驗，讓顯示器使用需求不受尺寸限制，可無縫拼接成無限大的螢幕打造超震撼效果，亦可應用於醫療管理場域。

透明化技術則為人機互動開創新體驗，友達於生活及工作以外的移動車艙空間，以使用者為中心開發車用Micro LED Display HMI解決方案，其中特別針對前座駕駛與乘客設計兼具娛樂與安全的高畫質螢幕，揭示未來車用顯示新面貌。其車艙前座的Micro LED螢幕以透明、無邊框設計，搭配163ppi畫素密度、陽光下保有最高5000 nits亮度，提供駕駛清晰的資訊與安全開闊的交通視野。

副駕駛座螢幕則為全球首款內建鏡頭的智慧Micro LED顯示器，充分發揮Micro LED能自由結合感測技術的強項，其解析度為FHD、最高亮度可達5000 nits，並利用Micro LED低佔地的特性，搭載UDC（Under-Display Camera）技術，內建隱藏式鏡頭釋放螢幕空間，讓縮減邊框設計更加自由，並以低繞射的線路布局等領先技術解決UDC畫質失真問題，娛樂與視訊顯示品質同樣清晰，顯示器不再只是單方面輸出，提供前所未有的直覺眼神接觸，大幅促進雙向互動與溝通，更讓螢幕可完全收折，在不需使用時，讓乘客享有不受遮敝的寬裕車室空間與車外景緻。

綠色技術引領節能減碳與環境友善 深化顯示創新價值

友達致力前瞻顯示技術研發，持續引領產業發展的同時，面對全球減碳趨勢，更兼容創新思維投入綠色科技應用，透過AmLED、ChLC（膽固醇液晶）及LTPS（低溫多晶矽）三大顯示技術發揮優勢，於智慧移動與高階筆電應用上，打造節能、省電、輕量化等低碳特性產品。

在智慧移動的車艙應用上，友達的AmLED技術透過獨家動態調控科技，擁有高亮度、高對比度的色彩表現，並採用無機材料，品質穩定更具省電優勢，此次採用於SID首度公開的全球最高穿透度達80%的木紋顯示器，讓資訊色彩呈現更加鮮明且無色偏，其高穿透度的木紋蓋板更提升隱藏式顯示功能的效果，可於使用時呈現高亮度、清晰可見的資訊，並在不使用時回歸為單純的飾板，節能兼具美觀，並能針對碳纖維紋、髮絲紋等風格客製化，一種顯示器擁有多變面貌，增加車內裝飾的需求彈性。

在智慧移動的戶外環境應用上，友達展示膽固醇液晶超低耗能戶外全彩顯示器，ChLC以雙穩態技術具省電、高彩度、環保的特性，並可透過反射環境光顯示影像，在陽光直射下仍有絕佳色彩飽和度，可對應戶外各種嚴峻的光線與溫度條件，不只在-30˚C至85˚C寬溫範圍內都能穩定運作，還整合軟硬體系統解決方案，可透過單一雲端平台管理，更能結合太陽能供電系統驅動，是戶外資訊、交通運輸顯示等應用場域的最佳選擇。

瞄準強調輕薄、窄邊框、長待機時間的高階筆電市場，友達結合LTPS技術超窄邊框及省電優勢，應用於13.3吋QHD超低功耗筆電顯示器，以整併IC設計減少材料讓筆電輕量化，並透過高發光效率的背光模組，達到白畫面亮度150 nits條件下整體總功耗小於0.65W，可延長使用時間，達到節能減碳目的，為用戶打造兼具效能與省電的輕盈使用體驗。