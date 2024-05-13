第五個國家與我簽署科技協議 台澳將聚焦四大領域合作

繼台美、台德、台法、台加之後，台澳於13日完成簽署科技合作協議(Science and Technology Arrangement, STA)，澳洲成為第五個與台灣簽署STA的國家。未來雙方將聚焦四大重點領域進行合作，包括資通訊科技製造、半導體科技與關鍵技術供應鏈韌性、生物科技以及淨零轉型等。

國科會主委吳政忠2023年10月出訪拜會澳洲產業、科學及資源部高層時，向澳洲建議推動臺澳簽署臺澳科技合作協議(Science and Technology Arrangement, STA)，雙方經過半年的規畫與協商，終於順利簽署。

國科會主委吳政忠盼善用我國科技實力以推升台灣能見度，積極推動與科技強國簽署部會層級科研合作協議，以建構整體科研合作機制與平台，強化雙方在重點領域之科技合作。因此，從2020年底起在4年內完成簽署台美、台德、台法、台加、台澳五項科學及技術合作協定或協議(STA)，並研訂22項策略研究合作領域及雙邊人才交流規劃，包括半導體、量子、人工智慧、淨零及生醫等，作為雙方未來重點合作的方向。

在簽署各項STA後，多項合作也陸續展開，台美於2023年5月於台灣辦理首屆科技對話會議(STCD)，台法於上月辦理科學研究會議，台德則已就半導體與鋰電池等多項領域展開具體合作，並預計今年於德國辦理高層會談，檢視雙方推動科研合作成果。

台澳雙方今日由我國駐澳洲大使徐佑典和澳洲駐台辦事處處長馮國斌(Robert Fergusson)在坎培拉完成簽署，澳洲外交貿易部(DFAT)及產業、科學及資源部(DISR)均派代表於現場見證，國科會、外交部及澳洲駐台辦事處以視訊方式參與見證。

徐佑典表示，台澳雙方本次將2012年簽署之合作備忘錄升級為科學及技術合作協議，代表雙方對彼此科研能量之重視，在協議架構下，雙邊未來科研關係將更加緊密，合作層面也將持續擴大，期待雙方的研發合作成果，能對國際社會產生更大的影響力。DISR副司長Richard Samuels也表示，台澳本次合作涵蓋了社會、經濟、環境、生物等面向，本協議為雙邊科研合作之基石，期待未來能以實際行動持續促進雙邊關係進展。