台灣碳費徵收在即 TPCA 發布 PCB 節能減碳指引
隨著歐盟碳關稅上路、國際品牌碳中和承諾、及台灣碳費徵收在即，面對國內外大環境的壓力，減碳已經不是口號，而是成為企業永續的王道。台灣電路板協會（TPCA）13日指出，發布PCB節能減碳指引與產業共同因應全球淨零課題，助力產業自主節能實現低碳轉型。
台灣電路板協會說，5月發布「PCB廠務設施與製程設備節能減碳指引」，並將於6月6日在TPCA會館舉辦「PCB高階低碳論壇」，除了介紹此指引外，更邀請到IC載板龍頭欣興電子（3037）做廠務節能實務分享。
台灣電路板協會說，指引的發布象徵電路板產業的淨零推動，從策略規劃逐步落實到實務執行。希望藉此協助台灣的電路板產業在全球淨零永續的新賽道中，穩固世界第一的地位。
台灣電路板協會（TPCA）也已成立永續發展委員會，並已於2023年3月發布「台灣PCB產業低碳轉型策略」，提出低碳轉型的三大策略：自主節能、再生能源、及負碳/碳交易，目標為2050年達到PCB產業的淨零排放。三大轉型策略中尤以綠電採購為重中之重，輔以合法之碳權配置，並搭配自主節能才能達到企業減碳目標。
台灣電路板協會也說，在低碳轉型策略報告書發布後，即展開十大行動方案，針對PCB的自主節能，依據碳排熱點之廠務與設備，進行節能減碳技術指引研究。自去年便開始與工研院機械所、工研院產科所合作，彙整代表性廠商的低碳作為，鎖定重點耗能熱點做改善。廠務面，選定空調/冰水、空壓、集塵、照明與鍋爐系統，製程面，以電鍍、蝕刻、鑽孔、壓合等設備為主。除了探討節能減碳的原理與做法外，更以表格矩陣方式，簡明陳列各項目的節能潛力、投資成本、實施難易度、對製程影響、對安全影響等導入時會遇到的評估要素，並提出各項的綜合評比指數。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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