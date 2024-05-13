小成本享 AI 大優勢 晶睿打造全方位 AI 解決方案

晶睿（3454）擴大AI安防版圖，13日宣布首度推出AI入門級9383系列網路攝影機，讓用戶在可負擔之預算下，享受AI影像分析服務，輕鬆辨識人物及車輛特徵，提升營運及管理效率。

搭配網路錄影主機Core+ AI Network Video Recorder(以下簡稱Core+ AI NVR)，或者是結合加入新功能「案例庫」(Case Vault)的「AI智能監控系統VAST Security Station」(VSS)，過往需花費許多時間整理影像資料與製作報告，現在透過「案例庫」，1分鐘內即可迅速匯出完整報告，藉由軟硬體整合之AI解決方案，建置全方位安防環境。

根據研究機構統計，內建AI功能的網路攝影機出貨比例到2027年將翻倍成長。晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿深耕安防產業逾24年，為接軌蓬勃發展的人工智慧市場，持續推出以客戶為中心的多元產品。

為加速AI應用落地，擴大產品市占率，首度於C系列網路攝影機中，推出AI入門級9383系列網路攝影機，並結合領先業界的AI智能監控系統VSS，瞄準全球市場的中小企業主，在有限的預算下也能打造完整智能解決方案，創造更智慧、高效的運營環境。

晶睿表示，除了將AI技術導入更多網路攝影機，也提供AI智能安防後端系統Core+ AI NVR與VSS，打造AI解決方案。Core+ AI NVR與VSS皆有支援深度搜尋(Deep Search)技術，尤其VSS具備強大AI分析能力，最多能串連22,400台攝影機，透過深度搜尋技術，包含特徵搜尋、場景搜尋、特徵再識別三大輔助搜尋，結合攝影機優異的AI影像偵測，精準查找關鍵影像。現在新增「案例庫」功能，只要1分鐘即可依照設定的時間、地點，找出需要的畫面並組織影像片段，提供完整報告，提升安全防護效率和準確性。