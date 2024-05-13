快訊

家長在菜市場連打小女童「10多個耳光」 她被打到站不穩

課留衝擊／特教師恐全年無休？公幼課留費用變低 反讓師生都難受惠

三重祖孫3死出現「櫻桃紅屍斑」 疑遭下藥今解剖釐清死因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小成本享 AI 大優勢 晶睿打造全方位 AI 解決方案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥。聯合報系資料照／晶睿通訊提供
晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥。聯合報系資料照／晶睿通訊提供

晶睿（3454）擴大AI安防版圖，13日宣布首度推出AI入門級9383系列網路攝影機，讓用戶在可負擔之預算下，享受AI影像分析服務，輕鬆辨識人物及車輛特徵，提升營運及管理效率。

搭配網路錄影主機Core+ AI Network Video Recorder(以下簡稱Core+ AI NVR)，或者是結合加入新功能「案例庫」(Case Vault)的「AI智能監控系統VAST Security Station」(VSS)，過往需花費許多時間整理影像資料與製作報告，現在透過「案例庫」，1分鐘內即可迅速匯出完整報告，藉由軟硬體整合之AI解決方案，建置全方位安防環境。

根據研究機構統計，內建AI功能的網路攝影機出貨比例到2027年將翻倍成長。晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿深耕安防產業逾24年，為接軌蓬勃發展的人工智慧市場，持續推出以客戶為中心的多元產品。

為加速AI應用落地，擴大產品市占率，首度於C系列網路攝影機中，推出AI入門級9383系列網路攝影機，並結合領先業界的AI智能監控系統VSS，瞄準全球市場的中小企業主，在有限的預算下也能打造完整智能解決方案，創造更智慧、高效的運營環境。

晶睿表示，除了將AI技術導入更多網路攝影機，也提供AI智能安防後端系統Core+ AI NVR與VSS，打造AI解決方案。Core+ AI NVR與VSS皆有支援深度搜尋(Deep Search)技術，尤其VSS具備強大AI分析能力，最多能串連22,400台攝影機，透過深度搜尋技術，包含特徵搜尋、場景搜尋、特徵再識別三大輔助搜尋，結合攝影機優異的AI影像偵測，精準查找關鍵影像。現在新增「案例庫」功能，只要1分鐘即可依照設定的時間、地點，找出需要的畫面並組織影像片段，提供完整報告，提升安全防護效率和準確性。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI 晶睿

延伸閱讀

坎城影展測試AI安全技術 可供奧運維安參考

新北抽水站規畫自動化監控系統 站內無人化更提前防洪

主人外出跟薩摩耶視訊「螢幕傳來陣陣老牛叫聲」網友笑翻：確定養的是狗？

阿滴公開薔薔「私下真面目」 Joeman發聲證實：真的

相關新聞

小成本享 AI 大優勢 晶睿打造全方位 AI 解決方案

晶睿（3454）擴大AI安防版圖，13日宣布首度推出AI入門級9383系列網路攝影機，讓用戶在可負擔之預算下，享受AI影...

實測M3版MacBook Air 專家：布局AI力道更強

蘋果公司搭載M3自研晶片的MacBook Air筆記型電腦在台灣開賣後陸續到貨，3C科技專家Tim哥實測指出，新機從發表...

半導體風雲／埃米級爭戰開打 台積電如何靠獨門祕技繼續領先英特爾、三星

半導體爭霸即將進入「埃米級」戰爭。不過在這場為AI人工智慧打造的半導體尖端製程競賽，晶圓代工龍頭台積電仍挾一祕技，技壓企圖彎道超車的英特爾，甚至粉碎三星想藉由與比利時研突中心（IMEC）合作威脅台積電的夢。...

南韓砸10兆韓元 強化半導體地位

南韓政府正規畫提出一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，規模突破十兆韓元（約台幣二五八○億元），以強化南韓在關鍵半導體產業...

熊本喊話 打造日本竹科

台積電已在日本熊本縣規劃興建兩座晶圓廠，四月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬十一日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台...

工具機賣一台賠一台、旅遊樂透 弱日圓下的4好4壞產業

日圓超貶如同雙面刃，對台灣帶來正反兩極的產業效應，形成幾家歡樂、幾家愁的局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。