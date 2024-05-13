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華邦高雄廠產能全開 大啖轉單商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

利基型DRAM大廠華邦（2344）全力衝刺DDR3規格DRAM市場，高雄廠產能今年火力全開，正好搭上此波DDR3大漲價列車。法人推估，華邦今年DDR3產品占其DRAM整體營收比重可望達五成，大啖轉單商機。

華邦在利基型DRAM市場一直保持領先地位，從過往的DDR2時代就成功進入物聯網、車用、工業、電信等高利基型應用市場。隨著製程轉進到DDR3市場，華邦開始擴大投入DDR3產能建置，高雄廠今年導入20奈米設備後，產能將逐步大量開出，未來將成為華邦生產新製程DRAM產品的重鎮。

華邦高雄廠不僅提升製程技術，也全面衝刺位元產出，其DDR3產品容量從過往的1Gb提升到2Gb甚至4Gb，伴隨位元出貨量大增，更具備搶攻此波DDR3轉單商機的優勢。

法人推估，華邦去年DDR3出貨量占DRAM總營收比重約三成，預期今年可達50％，若價格漲幅超乎預期，相關營收占比有機會超越五成，推升今年營運逐季看增。

華邦日前公告4月合併營收達69.81億元，雖然較3月減少7.1％，但較去年同期成長22.8％，顯示市場需求開始回溫，且記憶體價格也同步呈現升溫趨勢。累計今年前四月合併營收271億元、年增16.8％，是歷史同期第三高。

法人看好，華邦受惠DDR3、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）等主力產品市場需求及價格升溫帶動，本季營運有機會優於第1季。

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DRAM 快閃記憶體 營收

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