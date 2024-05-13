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三星、SK海力士將停止供貨DDR3 記憶體廠轉單來了

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
記憶體示意圖。 路透
記憶體示意圖。 路透

業界傳出，全球前二大DRAM供應商南韓三星SK海力士全力衝刺高頻寬記憶體（HBM）與主流DDR5規格記憶體，下半年起將停止供應DDR3利基型DRAM，引起市場搶貨潮，導致近期DDR3價格飆漲，最高漲幅達二成，且下半年報價還會再上揚。

法人看好，隨著兩大記憶體巨頭退出DDR3市場，對主攻DDR3的華邦（2344）、晶豪科（3006）及鈺創（5351）等台灣記憶體廠有利，相關台廠可望受惠這波轉單商機及漲價效益，推動業績迅速回溫。

DDR3當前市況
DDR3當前市況

業界人士分析，AI商機持續爆發帶動下，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI晶片巨頭出貨大幅成長，並瘋搶AI晶片必備的高頻寬記憶體，放眼當下能供應高頻寬記憶體的廠商，僅SK海力士、美光、三星等三家國際記憶體業者，由於需求又急又猛，三大記憶體廠不僅今年高頻寬記憶體產能已全被包走，明年相關產能也已銷售一空。

由於高頻寬記憶體成為市場當紅炸子雞，「有多少貨都有人願意出價買」，讓SK海力士、美光、三星大發利市，今年重點都聚焦高頻寬記憶體產能擴建。

不僅如此，由於英特爾、超微等PC平台大廠將在下半年端出的新處理器，將全面支援DDR5規格DRAM。三大國際記憶體晶片廠在拓展高頻寬記憶體產能，又要顧及衝刺DDR5市場之際，根本無暇兼顧相對成熟的DDR3市場，因而開始逐步退出DDR3生產，以騰出設備及產能，全力衝刺單價與利潤都更好的DDR5及高頻寬記憶體生產。

業界傳出，因應發展高頻寬記憶體與DDR5的策略，三星已經通知客戶將在第2季底停產DDR3；至於SK海力士方面，則更早在去年底將大陸無錫廠將DDR3製程轉進DDR4，等同於不再供貨DDR3；而美光為擴充DDR5、高頻寬記憶體產能，也大幅減少DDR3供應量。

另外，台灣最大DRAM晶片製造商南亞科（2408）目前產能主力也開始大幅轉向DDR4及DDR5，DDR3僅開始接受客戶代工訂單。


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SK海力士 三星 記憶體

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