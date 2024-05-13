大廠研發熱潮不停歇 日月光測試商機大

輝達（NVIDIA）傳出攜手聯發科打造安謀（Arm）架構AI PC處理器，採用台積電3奈米製程生產並搭配CoWoS先進封裝，並由日月光投控（3711）測試。

業界看好，隨著科技巨頭紛紛加入AI相關晶片研發，不僅讓台積電先進製程接單熱絡，也使得先進封裝需求更旺，相關測試商機同步大開。

台積電高度看好AI市場發展，總裁魏哲家於4月的法說會上直言，今年最強勁的動能就是來自AI，而手機和PC的換機潮正逐漸加速，業界解讀，AI晶片需求將由雲端伺服器擴散到AI PC。

外資指出，台積電幾乎取得市場所有安謀架構PC處理器代工訂單，並在x86架構處理器代工掌握三成代工訂單。隨著安謀架構處理器需求顯著成長，台積電在PC處理器代工市占率將進一步上揚，估將自2023年的37%提升至2028年的近60%。

另一方面，台積電CoWoS先進封裝能量強大，CoWoS不僅讓摩爾定律延伸，也衍生出相關測試委外商機，日月光投控、京元電等台廠都得以分食相關商機。