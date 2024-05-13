安謀推AI晶片找台積電助陣 軟銀強攻機器人有望結盟樺漢

日本軟銀集團強攻AI，不僅要發展AI機器人等應用，旗下英國矽智財（IP）大廠安謀（Arm）也將進軍開發AI晶片，力拚2025年春季推出晶片原型、同年秋季量產。

軟銀集團AI事業鬥志高昂，一般預料，安謀AI晶片將由台積電（2330）操刀，為台積電先進製程接單增添動能。AI機器人方面，軟銀先前已與鴻海（2317）集團在人型機器人Pepper有合作經驗，加上鴻海集團旗下樺漢（6414）在AI相關領域也有充沛能量，業界高度關注後續軟銀與台灣相關夥伴在AI機器人的布局。

尤其樺漢今年已擘劃AI大戰略，將於日本、新加坡、台灣及歐洲設立AI研發中心，要結合當地盟友，搶攻智慧城市、智慧製造及ESG三大領域商機，引發關注。

日經新聞報導，安謀公司將成立AI晶片部門，目標為明年春季前打造出晶片原型，並在明年秋季由代工廠啟動量產，軟銀也已和台積電等製造商磋商，希望能取得產能，在安謀的AI晶片量產系統建立後，AI晶片業務可能從安謀分拆出去，置於軟銀之下。

安謀將支付可能高達數千億日圓的初期開發成本，持有安謀九成股份的軟銀也將出資。

這項AI晶片計畫，是軟銀執行長孫正義企圖以10兆日圓（640億美元）推動集團轉型為AI巨擘的一環，希望將業務擴及資料中心、機器人技術和發電，而能處理大量數據的AI晶片，是計畫核心。

孫正義已造訪美國和台灣的晶片重鎮，並與預料將與軟銀行合作的各家企業主管會面。

軟銀計劃最快2026年在美國、歐洲、亞洲和中東地區，興建使用自家晶片的資料中心，同時規劃建置風力和太陽能發電場，並放眼新一代的核融合技術，以供電給資料中心。

軟銀也持續以自有資金、以及來自主權財富基金等投資人的資金推動併購，總投資額上看10兆日圓。



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