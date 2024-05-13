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緯穎AI純度高 新加坡資金青睞

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）獲得挪威主權基金等國際大型基金青睞之餘，旗下伺服器代工廠緯穎（6669）也獲星國資金大舉加碼。根據緯穎年報，花旗託管新加坡政府-GOS-EFM去年未入列前十大股東，今年躍升為第八大股東，持股比例為1.13％，持股張數達1,977張。

緯穎將在5月24日舉行股東常會，董座洪麗甯在股東會營業報告書中指出，持續看好雲端產業及AI伺服器長期需求成長。

從緯穎前十大股東變化來看，前四大股東排名與前一年度相當，依序為緯創、緯創子公司理本投資、緯創董事長林憲銘、緯創子公司鼎創。

緯穎被譽為「純度最高」的AI股，去年受惠AI浪潮，股價飆漲，去年3月下旬股價衝破千元，加入千金股俱樂部，7月更曾叩關2,000元大關。隨著緯穎股價飆漲，最大股東緯創集團也陸續逢高調節持股，以將集團資金配置達到最佳效益。

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緯創 緯穎 股東會

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