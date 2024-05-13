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聯發科傳攜手輝達進擊AI PC開發安謀架構處理器

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯發科。 圖／聯合報系資料照片
聯發科。 圖／聯合報系資料照片

AI PC市場成長性看俏，聯發科（2454）加足馬力搶進，傳出將攜手AI晶片一哥輝達（NVIDIA）開發安謀（Arm）架構的AI PC處理器，預計第3季完成設計定案（tape out），第4季進入驗證，該款新晶片要價高達300美元，聯發科不僅藉此和輝達合作再下一城，更將成為公司營運的第三隻腳，為業績增添強大動能。

這是輝達與聯發科首度在PC處理器領域合作。輝達執行長黃仁勳將於6月2日台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前來台，有消息傳出，聯發科將在6月揭露與輝達合作的AI PC處理器細節，讓黃仁勳此次台灣行更增添話題。

業界看好，聯發科與輝達強強聯手，將為AI PC市場帶來新氣象，由於安謀架構晶片具有低功耗等特性，預料將再次掀起產業轟動。

輝達與聯發科已在車用領域有合作，透過晶片與AI的整合，從打造為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案出發，搶攻智慧汽車市場龐大商機。

這次與兩強合作延伸至AI PC處理器，雙方各自發揮優勢，結合輝達強大的遊戲圖形處理器和AI GPU，搭配聯發科的安謀架構設計能力，藉此縮短處理器開發時程，並獲得更輕薄設計的高能效AI PC處理器。

據悉，雙方合作的AI PC處理器，採用安謀架構設計，以台積電3奈米製程生產，預計第3季完成設計定案（tape out），第4季進入驗證，明年上半年量產。

業界人士分析，AI PC滲透率將從2025年急速拉升，安謀架構的AI PC處理器因耗電較低，會是整個AI PC市場發展的關鍵成長引擎，估計滲透率從2024年的8%跳升至2025、2026年的30%與50%。

聯發科積極布局AI相關產品線，包括從手機系統單晶片（SoC）當中的人工智慧處理器（APU），甚至是以特殊應用晶片（ASIC）打進AI伺服器所需的網通市場，在APU研發上也加大力道。


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AI 處理器 輝達

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