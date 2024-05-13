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熊本爭取台積電蓋晶圓三廠 致力打造半導體聚

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者李孟珊／綜合報導
4月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬11日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座晶圓廠。圖為台積電熊本廠。（美聯社）
4月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬11日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座晶圓廠。圖為台積電熊本廠。（美聯社）

台積電（2330）已在日本熊本縣規劃興建兩座晶圓廠，4月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬11日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座晶圓廠，並已提議今夏到台積電台灣總部拜會，商討相關事宜，致力將熊本打造為半導體聚落。

台積電對此不予回應。雖然木村敬談論的台積電熊本三廠還沒成真，台積電也並未對外正式宣布，但彭博資訊日前已報導，台積電正考慮在日本興建第三座半導體廠，這座新廠也是座落於熊本，將製造更先進的晶片。

針對傳聞中的台積電熊本三廠，木村敬說：「我們準備給予全力支持。」他表示，希望有夠多的半導體相關企業及研究機進駐熊本，以建立類似台灣新竹科學園區的產業聚落，並且希望熊本成為許多源於半導體的產業技術誕生地，包括AI、資料中心，以及自動駕駛等。

木村敬認為，在商討台積電熊本一廠的籌備過程中，熊本已擁有品質更好的道路與水資源基礎建設，也擁有更能支持國際學校學生的教育體系。

台積電熊本一廠已在2月開幕，預定今年稍後量產，熊本二廠預定今年底前開工，這兩座廠均獲得日本政府補助，預料合計聘僱逾3,400人，且已經造成當地土地價格飆漲，以及基礎建設投資大增。九州經濟調查協會估算，這些晶圓廠未來十年將為整個熊本縣貢獻10.5兆日圓（674億美元）的經濟效益。

根據台積電先前釋出的訊息，熊本一廠為台積電與索尼半導體解決方案公司、電裝株式會社等共同投資，今年底開始量產，至於熊本二廠將於2024年底開始興建，2027年底營運。

台積電說明，熊本廠每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（HPC）相關應用提供40奈米、22／28奈米、12／16奈米和6／7奈米的製程技術。


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台積電 晶圓廠

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