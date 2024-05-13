緯創獲挪威主權基金追捧 躍第十大股東

緯創（3231）搶攻AI商機有成，全球最大主權財富基金挪威主權基金按讚，大舉進場投資。緯創最新公布的年報資訊顯示，截至今年4月1日，挪威主權基金狂掃緯創股票超過2.53萬張，躍第十大股東。

另外，具有新加坡政府色彩的先進星光基金也持有緯創股票逾3.9萬張，為第七大股東。挪威主權基金與先進星光基金這兩大重量級國際基金前一年均未入列緯創前十大股東名單，如今大舉買進緯創股票，凸顯對緯創在AI浪潮下掌握的商機前景深具信心。

緯創將在5月30日舉行股東常會，董座林憲銘在股東會致股東報告書中預告，將加大力道投資AI、高效運算（HPC）相關領域，擴大AI伺服器、工業電腦及售後服務等高毛利業務營收，今年AI伺服器業績將大有斬獲，車用電子雖處於起步階段，也會看到成長。

緯創2017年開始跨入AI伺服器領域，與主要客戶關係緊密，林憲銘日前透露，不只一個客戶，許多客戶都在AI領域耕耘發展，今年AI業績續看旺。法人解讀，緯創在AI領域持續開花結果，推升毛利率有成，是吸引國際大型基金投資的一大誘因。

緯創AI產品廣泛，囊括GPU基板、GPU模組、GPU伺服器等，去年相關營收大幅成長超過50%，今年AI業績將成長「三位數」百分比，且所有AI產品線毛利率都有雙位數百分比，優於PC產品。

緯創不僅吸引兩大重量級國際基金重押，高股息ETF、壽險等本土大型資金也簇擁。緯創前十大股東名單中顯示，新制勞工退休基金大舉加碼超過2萬張，持股張數達9.1萬張，持股比率由2.47%躍升至3.16%，從第二大股東躍居第一大。

國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金，一入榜即成為緯創第二大股東、持股張數超過9萬張，持股比率3.13%，逼近勞退基金。富邦人壽也加碼緯創1.3萬張，從前一年度的第十大股東躍升至第三大，持股比率1.84%。

先進星光基金持股比率1.35%、成第七大股東，排名落在第六大股東林憲銘之後。挪威主權基金持股比率達0.88%，為第十大股東。

宏碁去年8月逢高調節緯創3.3萬張股票，讓出第三大股東位置，此次未入列前十大股東名單。