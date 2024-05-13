南韓砸10兆韓元 強化半導體地位

南韓政府正規畫提出一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，規模突破十兆韓元（約台幣二五八○億元），以強化南韓在關鍵半導體產業的地位。

根據南韓企劃財政部昨天發布的聲明，部長崔相穆在與南韓晶片原料、零件、設備製造商會晤時表示，首爾當局會在近期公布這項方案的細節，將聚焦於支持半導體供應鏈的各大環節，例如晶片原料、設備製造商、無廠半導體公司。該計畫可能包含提供來自南韓開發銀行的政策貸款、由國營和民營金融機構攜手設立新基金等措施。

崔相穆強調這項計畫的重要性。與此同時，南韓也積極開發在首爾南部龍仁市的大型晶片聚落，投資總額達到四千七百億美元，預料成為全球最大的半導體高科技園區。

南韓總統尹錫悅已承諾投入所有資源，對半導體產業投資祭出稅務優惠，力圖在「晶片戰爭」中取勝，這也反映出首爾當局決意維持在全球晶片產業的領先地位。

美國政府正在向南韓等盟邦施壓，以緊縮中國大陸取得半導體技術的管道。美國官員也希望，南韓限制製造高階邏輯與記憶體晶片的設備與技術流入大陸。