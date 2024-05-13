熊本喊話 打造日本竹科

台積電已在日本熊本縣規劃興建兩座晶圓廠，四月甫上任的日本熊本縣新任知事木村敬十一日接受彭博資訊訪問時表示，他將全力爭取台積電在當地設置第三座晶圓廠，並已提議今夏到台積電台灣總部拜會，商討相關事宜，以將熊本打造為半導體聚落。

台積電對此不予回應。雖然木村敬談論的台積電熊本三廠還沒成真，台積電也並未對外正式宣布，但彭博資訊日前報導，台積電正考慮在日本興建第三座半導體廠，這座新廠也是座落於熊本，將製造更先進的晶片。

針對傳聞中的台積電熊本三廠，木村敬說：「我們準備給予全力支持。」他表示，他希望有夠多的半導體相關企業及研究機進駐熊本，以建立類似台灣新竹科學園區的產業聚落，並且希望熊本成為許多源於半導體的產業技術誕生地，包括人工智慧（ＡＩ）、資料中心，以及自動駕駛等。

木村敬在擔任熊本縣知事前，也曾任職日本中央政府。他認為，在商討台積電熊本一廠的籌備過程中，熊本已擁有品質更好的道路與水資源基礎建設，也擁有更能支持國際學校學生的教育體系。

台積電熊本一廠已在二月開幕，預定今年稍後開始量產，熊本二廠預定今年底前開工，這兩座廠均獲得日本政府補助，預料合計聘僱逾三千四百人，而且已經造成當地土地價格飆漲，以及基礎建設投資大增。九州經濟調查協會估算，這些晶圓廠未來十年將為整個熊本縣貢獻十點五兆日圓（約台幣二點二兆元）的經濟效益。

台積電說明，熊本廠每月總產能將超過十萬片十二吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算（ＨＰＣ）相關應用提供四十奈米、廿二／廿八奈米、十二／十六奈米和六／七奈米的製程技術。

木村敬指出，為解決菊陽町這兩座晶圓廠可能面臨地下水短缺的疑慮，各界已開始討論從閒置水壩取水的可能性。半導體廠通常每天使用數千公噸地下水，台積電的日本部門已承諾減少用水量，擴大再生水。