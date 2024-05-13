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折疊機三強鼎立格局 商機看俏

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果加速研發折疊機腳步，最快2025年底、2026初就會推出首款折疊產品，屆時全球折疊機市場恐將再次洗牌，打破現在三星華為兩雄爭鋒的局面，變成蘋果、三星、華為三強鼎立格局，市場商機也將進一步擴大。

根據市調機構集邦科技（TrendForce）研究預估，截至2024年為止，三星仍會是全球折疊機市場龍頭，市占率約六成，華為則接近二成，其餘二成分別被小米、OPPO、vivo等品牌分食。

業界人士指出，折疊機當初問世時，三星幾乎囊括全球超過九成的市占率，之後因陸系品牌廠崛起，開始逐年下滑，但市場商機也從原先一年不到200萬支，擴大為一年逾1,700萬支。

由此研判，未來蘋果加入戰局後，全球折疊機銷售數字勢必將再次快速擴大。

據悉，蘋果之所以遲遲不推出折疊機，主因在於蘋果認為若無法消除折痕，則無法帶給消費者最佳體驗，當前無論是三星或者華為，也都在戮力開發消除折痕的技術，甚至今年起就會將AI功能導入在折疊新機中。

業界人士認為，從蘋果加速折疊機的腳步來看，顯然對於消除折痕已有對策，加上若不再盡速推出，一旦折疊機市場趨向飽和，蘋果很可能在智慧手機市場更加劣勢，因此，加速研發腳步，或許也是不得不為的策略。

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三星 華為 蘋果

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