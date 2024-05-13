蘋果折疊機趕進度…預期iPad首發 新日興、鴻海等進補
業界傳出，蘋果正加快折疊機研發腳步，問世時間從原訂2026年提前至2025年，並已向三星下單軟性面板，預期將由折疊iPad首發，並擴展至iPhone，軸承將是蘋果折疊新機最重要且新增的關鍵零組件，需求大爆發，新日興與蘋果在軸承領域合作多年，受惠最大。
一般預料，蘋果折疊式產品供應鏈除了會新增軸承廠之外，其他協力廠幾乎都會與既有iPad、iPhone一樣，包括鴻海（2317）、大立光、和碩等台灣蘋果概念股業績也將吃補。遭點名的蘋果供應商都向來不評論單一客戶與訂單動態。
蘋果折疊機先前多是「只聞樓梯響、未見人下樓」，供應鏈最新消息傳出，蘋果正在加速腳步開發二款可折疊裝置，並分別在2025年、2026年量產，今年上半年更已與三星敲定軟性面板的供應量，顯示出蘋果已展現出揮軍折疊市場的決心。
韓媒也披露，蘋果已向三星顯示器（SDC）簽訂可折疊顯示器供應合約，預估2025年開始少量供應，2026年起大量供貨，並在2027年供應上看6,500萬片，2028年達1億片，而且下單的顯示器尺寸都比現有的iPhone還要大，顯示出蘋果向三星顯示器購買的顯示相關零組件，將應用在新款折疊裝置產品。
據悉，三星顯示器為了能滿足蘋果要求，去年就開始進行組織重整，增強開發折疊螢幕的能力，並將研發與量產的資源更加集中，目的就是要鞏固蘋果的肥單。
陸系外資日前也出具報告指出，蘋果正在積極研發的二款折疊裝置中，其中一款配備20.3吋螢幕，很可能是折疊iPad或Macbook，預估2025年就會進入量產行列，比原先預估2026年或2027年提前。業界認為，蘋果首款折疊機發表時間將落在2025年底或2026年初，新品瞄準超高階族群，預料將有7.9吋與8.3吋兩種規格，力抗三星與華為的折疊機產品。業界人士分析，若蘋果向三星顯示器叫料的數量正確，意味蘋果對於未來折疊新品很有信心。
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