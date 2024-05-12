大陸壟斷磷酸鋰鐵電池市場 立凱：支援美國刻不容緩

中央社／ 新竹12日電
立凱-KY。立凱-KY／提供
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中國壟斷磷酸鋰鐵電池市場，正極材料廠立凱-KY董事長張聖時表示，藉由美國對抗中國之際，支援美國建立電池技術生態，是台灣廠商刻不容緩的機會。

張聖時接受財信傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目訪問，12日晚間播出。張聖時說，中國是有計劃的進入磷酸鋰鐵電池產業，2012年先取消在中國的相關專利，讓中國廠商不用支付高昂的授權金。

中國政府之後透過大量補貼，扶植當地廠商，並利用產能優勢，創造競爭優勢。張聖時表示，中國極盛時期有200多家正極材料商，據統計，2023年中國磷酸鋰鐵電池材料銷量達到160萬噸，是三元鋰電池的2倍，最大廠商1年出貨50萬噸，是立凱的1萬倍。

張聖時指出，中國政府補貼電動車及電池的金額高達新台幣5.6兆元，比亞迪1年獲得補貼735億元，寧德時代2022年研發經費達800多億元，研發人員1.8萬人。

張聖時說，美國將電動車和鋰電池產業視為是「蛋黃區」，神聖不可侵犯。在三元鋰電池方面，韓國及日本從礦到回收完整布局，台灣廠商機會小。

至於磷酸鋰鐵電池方面，張聖時表示，台灣在這領域曾經非常興盛，支援美國建立電池技術生態，是台灣廠商刻不容緩的機會，一旦錯過就沒有台灣廠商的機會。

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