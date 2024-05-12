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半導體景氣復甦慢 消費車用工控市場弱、電視相對旺

中央社／ 新竹12日電

半導體產業景氣復甦情況不如預期強勁，受總體經濟及高通膨等因素影響，消費市場需求持續疲弱，車用及工控市況低迷，電視市場在國際賽事刺激下，需求相對強勁。

重量級半導體廠陸續舉行法人說明會，繼晶圓代工龍頭廠台積電下修半導體及晶圓代工業產值成長預估後，多家半導體廠也表示，部分客戶庫存調整較預期緩慢，其中以車用及工控領域居多，消費市場也未見強勁動能。

台積電預估，今年全球不計記憶體的半導體產業產值將成長約10%，增幅低於先前預估的超過10%；全球晶圓代工業產值將成長14%至19%，低於原估的20%。台積電指出，智慧手機及個人電腦市場復甦情況不如預期，車用市場也恐轉為衰退。

聯電與世界先進表示，車用和工控市場持續調整庫存，需求依然低迷；其中，世界先進期待第2季或第3季能夠回歸正常水準。新唐部分車用客戶庫存調整恐延續到第2季。

消費市場在經過劇烈庫存調整後，庫存逐步回復至健康水位，不過，聯詠觀察發現消費市場需求緩慢回穩。新唐也認為消費市場未見明顯動能。

至於手機市場部分，新唐表示，手機市場第2季有季節性問題，應視手機品牌廠推出新產品及促銷活動而定。聯詠部分品牌客戶調節庫存，需求較弱。聯發科指出，第2季手機晶片出貨回歸正常節奏，今年全球智慧手機出貨量將約12億支，僅略增1%至3%。

聯詠預估，筆記型電腦第2季需求大致持平。新唐指出，目前電腦客戶多採集單方式，並未調升全年需求。而在巴黎奧運等國際賽事驅動下，聯詠觀察電視備貨需求相對積極，聯發科也看好第2季電視產品業績可望成長。

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