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蘋果新iPad 出貨量估年增1成

聯合報／ 記者尹慧中馬瑞璿／台北報導
蘋果推出新系列iPad產品iPad Air與iPad Pro，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成有望穩居市占龍頭。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
蘋果推出新系列iPad產品iPad Air與iPad Pro，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成有望穩居市占龍頭。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

蘋果推出iPad新品，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成，有望穩居市占龍頭，預期台積電、鴻海等台灣供應鏈同步沾光。

蘋果上周舉行線上春季新品發表會「Let Loose」，發表新款iPad AIr與iPad Pro，搭載Ultra Retina XDR技術顯示器，以及效能更快的AI（人工智慧）晶片M4，並推出Apple Pencil Pro、巧控鍵盤等新周邊配件。

蘋果日前公布財報時預期，今年第二季iPad出貨量年增率將來到雙位數百分比；法人分析，由於iPad自二○二二年之後就未推出新品，且去年出貨年減百分之二十，預期今年新品出貨後，出貨量有望年增近一成。

IDC等研調機構推測，iPad去年出貨量約四千八百五十萬台，雖然全球消費需求減少，但iPad市占率從二○一七年的百分之二十七提升至去年的百分之三十八，居產業龍頭。

iPad系列產品之中，iPad Pro售價愈來愈貴，研調機構TrendForce解釋，主要是因為晶片升級，加上採用雙層AMOLED面板，規格提升，也帶動iPad Pro售價較前一代提升兩百美元。

然而，3C產品售價變高，民眾觀望氛圍也會相對濃厚。TrendForce預估，iPad Pro十一吋和十三吋產品的總出貨量，預估僅四百五十萬至五百萬台，會較過往iPad Pro出貨規模有所收斂，不過，iPad Pro導入AMOLED面板，意味著AMOLED技術將往中尺寸面板發展，邁向新里程碑。

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