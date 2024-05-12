PCB 產業重兵集結泰國...衝刺產能
印刷電路板（PCB）產業積極布局東南亞，臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）、聯茂（6213）、台燿（6274）與台虹（8039）等都投資泰國，各大廠衝刺今年底至2025年產能開出，材料廠更訂下今年隨客戶需求預先試產。
研究機構數據顯示，台廠PCB產值2023年因經濟逆風蹲低後，在2024至2025年將穩步復甦，逐步邁向兆元以上產值規模。
在各大廠海外產能方面，臻鼎提到，積極規劃全球化生產布局，泰國巴真府新廠第一期按計畫順利推動，將於2025年上半年試產、下半年小量產，以伺服器／車載／光通訊相關應用為主，提供高階RPCB／HDI產品。欣興、金像電也預定2025年開出泰國廠產能。
至於華通，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，期望今年第4季試產。
因應客戶AI伺服器及高階車用電子材料日漸升高的需求，聯茂提到，新增的泰國廠第一期去年已動土，預計今年下半年試產，持續擴大在高階電子材料市占率。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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