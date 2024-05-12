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PCB 黑馬營運復甦買盤卡位 潛在股息殖利率可期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
印刷電路板（PCB）族群今年營運隨景氣復甦，吸引買盤卡位。 圖／聯合報系資料照片
印刷電路板（PCB）族群今年營運隨景氣復甦，吸引買盤卡位。 圖／聯合報系資料照片

印刷電路板（PCB）族群今年營運隨景氣復甦，吸引買盤卡位。法人預期，臻鼎（4958）、健鼎（3044）、台郡（6269）、台虹（8039）、台光電（2383）等大廠配息公布加上財報釋出前景正向，過往相關族群若順利填息，潛在股息殖利率可期，吸引投資者目光。

業界觀察，PCB族群今年首季面對季節因素與庫存調整，但預料硬板HDI廠第2季營運有望加溫，加上載板隨AI需求成長，下半年營運可望強於上半年，各廠基本面轉強也有助於後續除息交易後的填息走勢。

看好下半年的PCB廠 圖／經濟日報提供
看好下半年的PCB廠 圖／經濟日報提供

健鼎日前已公布配息，董事會擬對去年獲利分派每股現金股利7.5元，提升股息發放率至65%，股息配發率提升，吸引長期資金追捧。

軟板大廠台郡先前已決議配息5元（包含現金股利4元與資本公積發放之現金股息1元），若以上周五收盤價100.5元換算，潛在股息殖利率約5%。

PCB龍頭臻鼎擬對去年獲利配息3.27元，盈餘配發近五成，若以上周五收盤價120元計算，潛在股息殖利率約2.7%。欣興（3037）預定對去年配息3元，換算盈餘配發率約38%。

PCB上游CCL廠去年獲利雖也受景氣干擾，各廠盈餘配發率仍穩健，對今年營運普遍樂觀看待，法人表示，CCL廠今年營收成長表現優於PCB產業。

其中台光電擬對去年配息10元，盈餘配發約61%，若以上周五收盤價416元換算股息殖利率約2.4%；聯茂（6213）擬配息1.5元，以上周五收盤價換算股息殖利率約2%；騰輝（6672）擬對去年下半年配息3.35元，股息殖利率約4%；台燿（6274）對去年獲利擬配息約4元，潛在股息殖利率則約近2.4%。

另一方面，PCB設備大廠配息也是市場焦點，相關設備商過往平均股息殖利率在4%以上。

統計顯示，群翊（6664）擬對去年配息8元創新高，以上周五收盤價186元換算潛在股息殖利率約4.3%。至於迅得（6438）、志聖（2467）股息殖利率也皆逾2%。


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