AI PC換機潮將成下半年市場焦點 iPad Pro將成先驅？

蘋果推出新款iPad，並搭載應用AI晶片，讓市場相當期盼6月的WWDC開發者大會、及下半年的AI PC換機潮。市場專家建議，投資人可聚焦相關成長性高的產業供應鏈，趁勢搭上這波AI多頭列車。

在AI軟體應用的普及率快速提升下，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，更成為另一個企業的搶攻重點。研調機構預期，截至今年底，全球AI PC滲透率有機會達到近20%的水準，最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的60%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，由於邊緣AI無須連線至雲端伺服器做運算，對於AI反應速度與隱私問題都能得到良好的改善，而蘋果在這次的新品發表會上，先由搭載AI功能的iPad打頭陣，接著6月的WWDC 2024將揭露更多AI大型語言模型相關開發細節，讓市場相當期待。

另外，在AI手機方面，蘋果強調今年推出的iOS 18能結合更多AI人工智慧新功能，並實現邊緣AI運用，反映出不論是安卓或iOS陣營皆在積極投入AI智慧型手機市場。

不過，統一投顧董事長黎方國則認為，換機潮對於蘋果銷售量的成長性可能相對有限，雖然搭載最新M4晶片、整體重量變輕薄，CPU速度加快、畫素也提升等，但關鍵原因在於「使用性差異變化不大」，也並非全新的革命性產品，或添加「殺手級」應用，對於已更換蘋果高階商品的用戶而言，誘因可能不大。