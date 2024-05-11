中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」 齊挺中華隊！

中華奧林匹克委員會於11日上午在台北大佳河濱公園舉辦「2024國際奧林匹克路跑」，吸引近3,700名熱愛運動的跑者報名參加，最健康的方式為即將於7月出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。

中華奧林匹克委員會主席林鴻道及法國在臺協會處長Cécile Renault等貴賓到場力挺；連續五屆取得奧運新媒體轉播權的中華電信（2412）由個人家庭分公司副總黃輝豹代表出席，支持為中華奧運代表隊加油、應援的路跑活動。

中華電信指出，除提供參賽跑者物資包Hami Video運動館、影劇館+和網紅館免費體驗，也於現場設攤邀請民眾體驗「Hami Video」運動館並贈送7日免費體驗，讓民眾感受最受歡迎的運動類OTT新媒體的魅力。

中華電信表示，長期支持運動產業發展，提供國際各大賽事轉播服務，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，巴黎奧運將延續以往最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新轉播服務，用戶使用手持裝置，感受虛實合一觀賽體驗，中華電信以優質與不斷創新的轉播服務，邀國人一起為中華健兒們加油。

為了迎接即將登場的巴黎奧運，中華電信表示，推出申裝行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送2,400點Hami Point。