快訊

空氣瀰漫腐爛惡臭…以吹哨者爆巴人受虐慘況 無照醫師為囚犯截肢

姐姐車禍過世…妹妹「頂替身分」上班14年領百萬退休金 遭識破下場曝光

不是首次來亂…自爆遭「無良公關」跟騷 徐巧芯坦言怕了：已提告

中華電信參與「2024國際奧林匹克路跑」 齊挺中華隊！

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華奧林匹克委員會於11日上午在台北大佳河濱公園舉辦「2024國際奧林匹克路跑」，吸引近3,700名熱愛運動的跑者報名參加，最健康的方式為即將於7月出戰巴黎奧運的中華奧運代表隊加油。

中華奧林匹克委員會主席林鴻道及法國在臺協會處長Cécile Renault等貴賓到場力挺；連續五屆取得奧運新媒體轉播權的中華電信（2412）由個人家庭分公司副總黃輝豹代表出席，支持為中華奧運代表隊加油、應援的路跑活動。

中華電信指出，除提供參賽跑者物資包Hami Video運動館、影劇館+和網紅館免費體驗，也於現場設攤邀請民眾體驗「Hami Video」運動館並贈送7日免費體驗，讓民眾感受最受歡迎的運動類OTT新媒體的魅力。

中華電信表示，長期支持運動產業發展，提供國際各大賽事轉播服務，繼東京奧運、卡達世足、WBC世界棒球經典賽等國際大賽轉播後，巴黎奧運將延續以往最高規格轉播服務，提供奧運史上首次AR等創新轉播服務，用戶使用手持裝置，感受虛實合一觀賽體驗，中華電信以優質與不斷創新的轉播服務，邀國人一起為中華健兒們加油。

為了迎接即將登場的巴黎奧運，中華電信表示，推出申裝行動及HiNet光世代指定方案，最高可享Hami Video電視館首年免費，新租MOD最高送2,400點Hami Point。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
中華電信

延伸閱讀

奧林匹克路跑5月11日登場 響應奧運精神動起來 

相關新聞

蘋果iPad新品上市！WWDC再推 AI 手機搶市

蘋果近日於春季新品發表會上推出用於AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會有望推出的AI新手...

蘋果新iPad衝刺出貨 法人看好台積電等供應鏈沾光

蘋果推出新系列iPad產品iPad Air 與 iPad Pro，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成有...

高塔半導體財報優預期 CEO示警車用晶片需求下降

在晶圓代工龍頭廠台積電下修車用成長展望後，八寸晶圓代工廠高塔半導體也提出相同看法，雖然高塔財報優於分析師預期，並預期下半...

拚永續 台灣大加入EV100倡議

台灣大哥大昨（10）日宣布，4月29日通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100」，以完整...

今天封關日、台積電撐盤AI回神 台股盤中翻紅拚守萬八

台股今天兔年封關，受調節賣壓影響回檔修正，加權指數盤中跌逾67點、觸及17992點，在權值股台積電撐盤與AI類股回神帶動...

蘋果財報未明說的2件事 庫克賣關子的AI應用 今年看得到嗎？

蘋果在台北時間2日凌晨公布財報，優於預期的營收與獲利光環，卻因大中華區表現不佳、年減近13%而失色不少。這也解釋了為何去年第4季iPhone明明穩居中國大陸手機市場龍頭地位，卻罕見的在今年初推出迎新春限時優惠，展開大降價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。