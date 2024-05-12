Google大會 四主題吸睛

谷歌（Google）開發者大會Google I/O 2024，將在美國時間14、15日兩天舉行。除已曝光的Google Pixel 8a輕旗艦手機外，市場預期將發表Android 15作業系統，及Google近兩年積極在生成式AI應用所需的平台、開發工具和大語言模型上著力，同步開發自研晶片和資料中心，對AI的觀點與趨勢、應用，備受市場矚目。

Google I/O曾在疫情期間停辦實體活動，改為線上，疫後逐漸恢復實體活動。今年在官網上，Google官方已經公布四個發布主題重點，包括：行動裝置、網頁開發、AI與機器學習、雲端等。

Google I/O 2024相關內容 圖／經濟日報提供

根據外媒傳出的相關資料，預估Google大會可能提到的趨勢，首先是AI開發進度。Google近幾年都在加強機器學習資料、導入相關應用，去年多次改版推出旗艦 AI大語言模型Gemini及開源版模型Gemma。Google也特別著重在開源社群的耕耘，透過提供套件、平台、語言模型，讓學界與業界及早研發相關成果和應用案例。

Google先前已經指出，全力推動生成式AI服務，並在多項應用中導入大型語言模型Gemini，擴大支援更多語言與地區，繁體中文版本也在正式推出。

Google積極打造可以用對話方式下指令、支援多模態並為使用者帶來幫助的AI助理，預料在大會中也會推出更多應用在服務上的新功能，Gemini已經開始執行許多Google助理的工作，可望持續支援更多語音功能。

在手機和作業系統方面，業界認為Android 15系統將釋出新功能，先前已經有外媒報導將有螢幕共享，以及衛星連接支援、App改版與相機效果改進。

AI PC、AI手機是未來幾年的大熱門，Google新的手機作業系統，預料會有更多AI功能。新的Google Pixel 8a就已經展現出AI應用，下半年的旗艦機Pixel 9如何突破也是業界關注焦點。