Google大會 四主題吸睛
谷歌（Google）開發者大會Google I/O 2024，將在美國時間14、15日兩天舉行。除已曝光的Google Pixel 8a輕旗艦手機外，市場預期將發表Android 15作業系統，及Google近兩年積極在生成式AI應用所需的平台、開發工具和大語言模型上著力，同步開發自研晶片和資料中心，對AI的觀點與趨勢、應用，備受市場矚目。
Google I/O曾在疫情期間停辦實體活動，改為線上，疫後逐漸恢復實體活動。今年在官網上，Google官方已經公布四個發布主題重點，包括：行動裝置、網頁開發、AI與機器學習、雲端等。
根據外媒傳出的相關資料，預估Google大會可能提到的趨勢，首先是AI開發進度。Google近幾年都在加強機器學習資料、導入相關應用，去年多次改版推出旗艦 AI大語言模型Gemini及開源版模型Gemma。Google也特別著重在開源社群的耕耘，透過提供套件、平台、語言模型，讓學界與業界及早研發相關成果和應用案例。
Google先前已經指出，全力推動生成式AI服務，並在多項應用中導入大型語言模型Gemini，擴大支援更多語言與地區，繁體中文版本也在正式推出。
Google積極打造可以用對話方式下指令、支援多模態並為使用者帶來幫助的AI助理，預料在大會中也會推出更多應用在服務上的新功能，Gemini已經開始執行許多Google助理的工作，可望持續支援更多語音功能。
在手機和作業系統方面，業界認為Android 15系統將釋出新功能，先前已經有外媒報導將有螢幕共享，以及衛星連接支援、App改版與相機效果改進。
AI PC、AI手機是未來幾年的大熱門，Google新的手機作業系統，預料會有更多AI功能。新的Google Pixel 8a就已經展現出AI應用，下半年的旗艦機Pixel 9如何突破也是業界關注焦點。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言