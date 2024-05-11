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蘋果與OpenAI接近達成協議 iPhone將會有ChatGPT
彭博資訊引述知情人士報導，蘋果（Apple）已接近與OpenAI達成協議，將在iPhone上使用OpenAI的技術。這是蘋果廣泛推動旗下各種裝置帶進人工智慧（AI）功能的一環。
消息人士說，蘋果與OpenAI針對iOS 18使用ChatGPT功能的協議，已經在對條件做最後確認。iOS 18是下一代iPhone將使用的作業系統。蘋果同時也和Google洽談Gemini聊天機器人的授權使用。這些磋商都還沒有正式簽下合約，但仍持續進行中。
蘋果下個月計劃宣布一系列的新AI功能，如果與OpenAI達成協議，就能夠提供這個熱門的聊天機器人。彭博上個月報導過蘋果與OpenAI正在加緊討論合作事宜，目前還不能保證協議可以很快宣布。
蘋果、OpenAI和Google都拒絕評論相關消息。
蘋果下個月將舉行全球開發者大會（WWDC），計劃屆時要在AI的應用表現上大出風頭。先前媒體另有報導，蘋果未來推出的一部分AI功能，將會由資料中心來運行，而資料中心的處理器將會使用自研晶片。
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