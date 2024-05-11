快訊

五月天陷假唱風波半年 上海市政府調查結果出爐

AI PC換機潮 將成下半年的市場焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

除了AI手機之外，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，在AI軟體應用的普及率快速提升之下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場。

研調機構預期，截至2024年底，全球AI PC滲透率有機會達到近兩成的水準，並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成之多。

彭子芸認為，眼見目前的投資環境相當有利於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，在現今的正面經濟發展背景之下，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，因此對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心，而在過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，建議投資人聚焦相關成長性高之產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。

📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
AI

延伸閱讀

美對中「新三樣」加徵關稅打擊不大？ 彭博：真正威脅在後頭

赴美上市遇阻 SHEIN傳最快5月申請英國IPO

永豐投顧：高息ETF換股潮來臨 選股留意防禦性

光寶、台達電、群電法說接續登場 聚焦

相關新聞

高塔半導體財報優預期 CEO示警車用晶片需求下降

在晶圓代工龍頭廠台積電下修車用成長展望後，八寸晶圓代工廠高塔半導體也提出相同看法，雖然高塔財報優於分析師預期，並預期下半...

蘋果iPad新品上市！WWDC再推 AI 手機搶市

蘋果近日於春季新品發表會上推出用於AI晶片的新款iPad，讓市場對於6月的WWDC 2024開發者大會有望推出的AI新手...

蘋果新iPad衝刺出貨 法人看好台積電等供應鏈沾光

蘋果推出新系列iPad產品iPad Air 與 iPad Pro，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成有...

拚永續 台灣大加入EV100倡議

台灣大哥大昨（10）日宣布，4月29日通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100」，以完整...

聯發科衝刺AI拚全球晶片霸主 三大關鍵優勢迎戰高通？

聯發科（2454）全力積極衝刺AI市場，力拚掌握這波生成式AI浪潮，挑戰全球AI手機晶片霸主高通地位，外界好奇聯發科有什麼優勢？法人認為，聯發科在AI手機晶片發展上，有自製AI運算處理器（APU），手機品牌廠強力支援，又具備價格優勢，三大優勢可望成為挑戰高通的關鍵。

黃仁勳要來了！貿協證實6月2日舉行展前演講 揭AI下一步發展

外貿協會10日宣布，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，將於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開展前夕，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。