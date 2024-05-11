AI PC換機潮 將成下半年的市場焦點

除了AI手機之外，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，在AI軟體應用的普及率快速提升之下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場。

研調機構預期，截至2024年底，全球AI PC滲透率有機會達到近兩成的水準，並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成之多。

彭子芸認為，眼見目前的投資環境相當有利於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，在現今的正面經濟發展背景之下，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，因此對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心，而在過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，建議投資人聚焦相關成長性高之產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。