AI PC換機潮 將成下半年的市場焦點
除了AI手機之外，AI PC所帶動的換機潮也是下半年的市場焦點，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸說明，在AI軟體應用的普及率快速提升之下，AI PC已成為另一個企業搶攻的重點市場。
研調機構預期，截至2024年底，全球AI PC滲透率有機會達到近兩成的水準，並且最快在3年內將大幅提升至整體電腦市場的6成之多。
彭子芸認為，眼見目前的投資環境相當有利於生成AI所衍生的硬體及原物料供應鏈需求，在現今的正面經濟發展背景之下，企業擁有更高的估值與更強健的財務狀況，因此對於企業在未來3年將持續放大獲利潛力的機會相當具有信心，而在過去被視為逆風因子的利率環境，也將轉向成順風動能，為投資環境提供助力，建議投資人聚焦相關成長性高之產業供應鏈，搭上這波由AI創造的多頭列車。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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