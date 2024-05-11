蘋果新iPad衝刺出貨 法人看好台積電等供應鏈沾光

蘋果推出新系列iPad產品iPad Air 與 iPad Pro，法人看好，蘋果衝刺新品出貨成長，全年出貨量估增近一成有望穩居市占龍頭，預期台積電、台郡、臻鼎、瑞儀、譜瑞、GIS-KY以及組裝廠鴻海等供應鏈同步沾光。

蘋果日前舉行線上春季新品發表會「Let Loose」，發表新款 iPad Air 與 iPad Pro，新周邊配件 Apple Pencil Pro、巧控鍵盤，法人分析，由於iPad 自 2022 年 10 月並未推出新品發布且 2023 年出貨年減 20%，預期2024年隨新品推出後有助於出貨量年成長近一成。

蘋果日前財報發布時公司預期今年第2季 iPad 產品線出貨量將年增雙位數百分比，隨著新品推出有望帶動蘋果平板概念股營運表現，IDC等機構推測，iPad 於 2023 年出貨 4850 萬台，隨產業需求年減，但iPad 於全球平板電腦市占率與出貨量仍穩居第一，蘋果平板市占也自 2017 年 27%提升至 2023 年的 38%，居產業龍頭。

依據蘋果新聞稿說明，推出的絕美全新 iPad Pro，配備全球最先進的顯示器、M4 晶片，還有 Apple Pencil Pro新款 iPad Pro 大幅躍進，具備全新輕薄設計、突破性的 Ultra Retina XDR 顯示器、極快的 M4 晶片效能和強大的 AI 運算能力。

Apple 硬體工程資深副總裁 John Ternus 表示，iPad Pro 在便攜的設計中，容納了全世界最優質的顯示器、Apple 最新 M 系列晶片的卓越效能，以及先進的配件，為眾多專業人員提供支援，也非常適合任何想獲得極致 iPad 體驗的人。全新絕美輕薄的 iPad Pro是 iPad Pro 歷來幅度最大的更新。新款 iPad Pro 擁有突破性的 Ultra Retina XDR 顯示器、M4 的全新境界效能、令人驚豔的 AI 功能，以及對全新 Apple Pencil Pro 和巧控鍵盤的支援。