高塔半導體財報優預期 CEO示警車用晶片需求下降

在晶圓代工龍頭廠台積電下修車用成長展望後，八寸晶圓代工廠高塔半導體也提出相同看法，雖然高塔財報優於分析師預期，並預期下半年復甦，不過高塔半導體 CEO Russell Ellwanger 表示，市場整體需求下滑，尤其是對於電源管理和車用晶片的需求顯著下降。

高塔半導體首季財報營收較去年同期下降 8% 至 3.2724 億美元，但超過分析師預期的 3.2452 億美元；每股收益為 0.46 美元，超過分析師預期的 0.39 美元。

高塔半導體預估今年第二季收入為 3.5 億美元，上下浮動範圍為 5%，與分析師預期的 3.3484 億美元相比接近。高塔預計第二季度將實現超過 7% 的季增長，並在下半年實現顯著增長。

Russell Ellwanger 指出，以色列和巴勒斯坦哈馬斯武裝分子之間的衝突對 Tower 的運營沒有實質性影響。而全球不確定性則導致的消費者購買行為疲軟，市場整體下滑，尤其是對於電源管理和汽車晶片的需求顯著下降。

不過，Russell Ellwanger 也表示，儘管目前汽車銷售放緩和數據中心因過度囤貨而減少晶片購買，但對於第一季度之後的其餘領域恢復成長樂觀。

高塔半導體並在 4Q23 財報中公布，將其 6 吋 Fab 1 生產整合到 8 吋 Fab 2 當中，並逐步淘汰某些低獲利產品。

高塔半導體在財報新聞稿提到，重申全年營收增長，Russell Ellwanger在新聞稿提到，隨著今年的發展，我們仍然對持續增長充滿信心，這在我們幾種差異化技術的效能的推動下，這些技術對當前市場需求至關重要，這些客戶是真正的市場領先。 這種成長與尚未強勁復甦的市場格局背道而馳，不過最近的客戶預測讓人有理由相信市場復甦即將到來。