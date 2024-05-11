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拚永續 台灣大加入EV100倡議

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大總經理林之晨 台灣大／提供
台灣大哥大總經理林之晨 台灣大／提供

台灣大哥大（3045）昨（10）日宣布，4月29日通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100」，以完整的四大承諾與兩項額外行動，成為全台灣三家通過EV100會員中，第一家承諾最完整的企業。

台灣大總經理林之晨指出，全球溫室氣體排放量中，交通運輸的排碳量占14%，將燃油車改為電動車是減少碳排放的重要關鍵。台灣大秉持「綠色永續（Green）」及「長線思維（Grit）」，加入EV100倡議，公司用車將在2030年前全面改為電動車，將EV100承諾轉化為商業策略，結合電信技術和人工智慧，擴展旗下充電營運服務MyCharge，透過增加充電站的站點與數量，創造一個對電動車友好的環境，加速全台電動車的普及度和接受度。

林之晨表示，依據國際能源署（IEA）預估，2030年電動車將占全球新車銷量的40%，交通模式的變革正在催生新的商業模式，台灣大強化5G車聯網，發展車載娛樂等多角服務，加上多元創新應用平台，推動永續發展與經濟成長雙贏。

氣候組織運輸總監Dominic Phinn表示，台灣大承諾，計劃在2030年前實現其交通載具100%電動化外，也承諾將協助增設全台的充電站，以加速推廣和提高全台電動車的普及度。

近年台灣大積極落實永續發展，率先承諾2040年RE100、百分百使用綠色能源全面減碳，對外部利害關係人更積極倡議並提供減碳解方，透過自建MyCharge充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。

為實現2030年全公司交通載具100%電動化並推動低碳交通轉型，台灣大運用「Telco+ Tech」策略，將減碳行動擴及共享移動市場，執行「Taiwan Mobility」戰略，2030年前全公司交通載具100%電動化，全面將公務車與公司車轉為電動車，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，在公司場域及全國廣設MyCharge充電樁，推出優惠鼓勵全民使用，加碼規劃兩項EV100行動，推廣純電汽機車共享服務，籌劃提供員工換購電動車補貼專案。

台灣大表示，對外打造「EV100電動車生態圈」，攜手USPACE、WeMo等產業鏈夥伴，打造一站式充電營運服務「MyCharge」，已在辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場等建置超過150支充電樁，2022年投資 USPACE，提供車位共享、UDRIVE 電車共享，並攜手與智慧共享電動機車領導品牌WeMo Scooter，鼓勵以共享取代購買。

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台灣大哥大 電動車

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