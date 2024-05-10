投資台灣再添4家 半導體設備商特銓砸逾2億建新廠

投資台灣事務所今天通過4件企業擴大投資案，包括台商回台方案的聯策科技，與中小企業方案的特銓、凱智綠能科技、哈肯舖。其中半導體設備製造商特銓規劃投資逾新台幣2億元，在台南永康區建置新廠。

投資台灣事務所表示，聯策科技以機器視覺應用與高階自動化智慧製造為營運發展主軸，此次規劃投資超過11億元，於桃園中壢區興建新廠，生產半導體、載板等領域的自製設備與高價值產品，將採用AI技術與聯網設備優化製造參數。

半導體設備製造商特銓，為少數打入半導體前段黃光製程設備供應鏈的公司，提供客戶彈性客製化專業自動設備，包括光罩檢查機、光罩自動倉儲系統、晶圓邊緣研磨機及AOI檢測等。為了發展具前瞻性的產品，特銓規劃投資逾2億元，於台南永康區建置新廠，將運用感測器與數位技術，收集檢測資訊，精進生產與管理效率。

凱智綠能科技主要營業項目為電動二輪車的設計及車上電子智慧安全系統研發，看好電動綠能產業市場潛力，決定投資8億元，於中科二林園區擴建生產暨研發基地，將擴增電動二輪車及智慧儲能供電管理系統產線。

烘焙坊哈肯舖規劃投資超過2億元，在新北市汐止興建新廠，設置智慧化產線，以AI技術分析製造數據，將營業與生產資訊串接，進一步預測消費者喜好，及時調節產線生產品項，預計增聘40名員工。

根據經濟部統計，投資台灣三大方案已吸引1482家企業，投資額超過2兆2725億元，預估創造15萬1576個就業機會，後續尚有20家企業排隊待審。