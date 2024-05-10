英業達「資安守門人」身分大揭秘 憑3招精準禦敵
全球科技發展日新月異，隨著生成式AI題材問世，企業為提升營運效能，紛紛將AI導入內部使用，卻也衍生不少資安疑慮。而國內大廠為因應各種資安威脅的侵襲，啟動各項風險管理機制。代工廠英業達（2356）也憑藉成立資安專責位、設立資安長，來加強風險的管控；雖然該職位過去較少在人前露面，但市場傳出現任資安長黃英哲，將在22日快閃現身，分享集團「轉型上雲」成功的秘訣。
事實上，英業達集團自去年6月才剛完成「世代交替」，由創辦人葉國一的次子葉力誠，作為新任掌舵者接下董事長一職，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安則擔任總經理，當時資安長則由時任旗下資訊中心的余文祺副總經理擔任，但余副總在同年8月就將退休，而最終集團在考量「加速推動 AI 數位變革」的前景下，將人選鎖定現任「伺服器資訊開發中心處長」的黃英哲來接任。
值得一提的是，目前黃英哲已確定於5月22日親自現身「SAP NOW Taiwan」大會，並以資訊 AI+ 數據變革方法為題，分享集團「轉型上雲成功之旅」的歷程，並協助與會的企業夥伴，從商務實戰中拆解成功關鍵，深度了解各場域的創新應用，進一步「加速推動AI 數位變革」。而他自去年9月上任以來，至今尚未有機會與大眾當面交流，所以這次活動將是集團伺服器資訊開發暨資安一線主管，首次與大家見面。
據悉，英業達為提升在資訊安全方面的「風險管理」，已制定完備的資通安全風險管理架構，包括：設置資通安全治理組織、核定「年度內部核計劃」並定時追蹤、擬定資訊安全政策並設定各廠資安目標；此外，集團也在2020年完成資安長及資安專責位「資訊安全管理部」的設立，並負責公司資訊安全管理制度之規劃、監控及執行資訊安全管理維護作業，以強化資安風控、監測與管理。
針對集團最新的「資安防護」規劃？發言體系10日向《經濟日報》分享，旗下資安防護布局，主要是靠「3項措施」作為防護的主軸，1.硬體安全：將硬體設備與外部做隔離（防災防竊取）；2.軟體安全：軟體資安防護重點：防駭客、防病毒；3.資料安全：資料資安防護重點防災（地震、水災、電力不足等），同時也可以確實防止病毒、防止機密資訊遭盜竊等。並重申，公司資安布局特別強調在以下五點，包括（1）網路安全（2）系統安全（3）應用程式安全（4）身份認證授權（5）雲端安全等部分重點加強。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
📢 LINE免費貼圖來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動
📢 蘋果發表會懶人包／13吋iPad Air、iPad Pro升M4、Apple Pencil Pro不漲價
📢 M4版iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！這款竟便宜1500元
📢 官方認證！任天堂新一代Switch 2確定1年內亮相 粉絲快存錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言