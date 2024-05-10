英業達「資安守門人」身分大揭秘 憑3招精準禦敵

全球科技發展日新月異，隨著生成式AI題材問世，企業為提升營運效能，紛紛將AI導入內部使用，卻也衍生不少資安疑慮。而國內大廠為因應各種資安威脅的侵襲，啟動各項風險管理機制。代工廠英業達（2356）也憑藉成立資安專責位、設立資安長，來加強風險的管控；雖然該職位過去較少在人前露面，但市場傳出現任資安長黃英哲，將在22日快閃現身，分享集團「轉型上雲」成功的秘訣。

事實上，英業達集團自去年6月才剛完成「世代交替」，由創辦人葉國一的次子葉力誠，作為新任掌舵者接下董事長一職，而原企業電腦事業群總經理蔡枝安則擔任總經理，當時資安長則由時任旗下資訊中心的余文祺副總經理擔任，但余副總在同年8月就將退休，而最終集團在考量「加速推動 AI 數位變革」的前景下，將人選鎖定現任「伺服器資訊開發中心處長」的黃英哲來接任。

值得一提的是，目前黃英哲已確定於5月22日親自現身「SAP NOW Taiwan」大會，並以資訊 AI+ 數據變革方法為題，分享集團「轉型上雲成功之旅」的歷程，並協助與會的企業夥伴，從商務實戰中拆解成功關鍵，深度了解各場域的創新應用，進一步「加速推動AI 數位變革」。而他自去年9月上任以來，至今尚未有機會與大眾當面交流，所以這次活動將是集團伺服器資訊開發暨資安一線主管，首次與大家見面。

據悉，英業達為提升在資訊安全方面的「風險管理」，已制定完備的資通安全風險管理架構，包括：設置資通安全治理組織、核定「年度內部核計劃」並定時追蹤、擬定資訊安全政策並設定各廠資安目標；此外，集團也在2020年完成資安長及資安專責位「資訊安全管理部」的設立，並負責公司資訊安全管理制度之規劃、監控及執行資訊安全管理維護作業，以強化資安風控、監測與管理。