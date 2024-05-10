面板雙虎友達4月營收年增28% 群創年增13%

面板雙虎友達光電今天公布4月自結合併營收為新台幣237.7億元，較3月增加12.1%，年增28%；群創光電4月合併營收193億元，較3月減少4.3%，年增13.1%。

友達統計，4月面板總出貨面積達166.6萬平方公尺，較3月減少16.6%，較去年同期增加1.5%。

群創光電統計，4月大尺寸面板合併出貨量1005萬片，較3月減少2.7%；中小尺寸面板合併出貨量1755萬片，較3月減少31.8%。

面板背光模組廠中強光電自結4月合併營收32.2億元，較3月成長1%，較去年同期成長7%；累計今年前4月合併營收123.4億元，較去年同期減少2%。

研調機構集邦科技指出，電視面板5月備貨動能開始出現些許減弱跡象，其中以中尺寸與小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，整體面板價格上漲的空間開始收斂。

另外，液晶顯示器（Monitor）品牌5月對面板需求仍維持強勁，加上面板廠極欲拉抬面板價格，盼能在這一波漲勢中達成扭轉液晶顯示器面板虧損局面，對於5月的面板價格漲勢仍採較積極態度。