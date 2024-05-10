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友通無人化應用遍及陸海空 增添未來營運動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球嵌入式主機板及工業電腦（IPC）品牌廠商友通（2397）10日於第1季法人說明會表示，第1季營運表現雖受終端客戶需求疲弱影響呈淡季表現，但受益於無人化應用在智慧運輸方面的建置需求，友通在手專案遍及陸海空，以中長線而言，智動化、資安、新能源應用與智慧運輸等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。短期內則持續優化運營效率，期待未來整體表現隨主要市場需求緩步回溫而恢復常態。

第1季的營運表現以三大事業來看，嵌入式事業（Embedded）雖然尚未恢復常態，但毛利率較去年同期成長，穩定達成30%的目標；智動化事業（Automation）則受中國大陸市場復甦緩慢而影響客戶資本支出，不過台灣市場開始出現回溫跡象，接單已逐漸回穩；資安（Security）事業隨著客戶庫存持續調節，訂單出貨比（BB Ratio）目前已回升至1以上，再加上微軟預計推出的Windows 12作業系統，有望在未來帶動資安需求成長。

友通總經理蘇家弘表示，據目前嵌入式事業在手訂單而言，各區域接單與客群皆呈成長趨勢，並且受惠無人化服務、各區域基礎建設的更新需求，AI邊緣運算、遠端管理對於終端設備的重要性日增，也是友通長期耕耘所在；其中，智慧運輸、智慧醫療與新能源市場中均有AI相關專案正在發酵，將持續為友通的成長挹注動能。

尤其在智慧運輸方面，據市調機構Grand View Research預估，無人載具逐漸成為全球發展重點，全球智慧運輸系統市場規模至2023年到2030年將從511.6億美元成長至903.9億美元，年複合增長率達8.5%。因此，友通專案不僅覆蓋陸地（AMR、自駕車、採礦車），也擴展至海洋（自駕船）到空中（無人機、投物傘）領域。友通三大產品線與AI的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器。

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