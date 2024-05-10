蘋概股準備接招！國泰投信：AI 晶片百花齊放 投資人趁早布局卡位

2024年蘋果春季發表會在台灣時間5月7日晚間登場，會中公布最新iPad Pro，將成為首款搭載最新AI晶片M4的機種。晶片採用台積電（2330）3奈米N3E製程，消息一出，台積電、鴻海（2317）等蘋果概念股成最大受益者，投資人樂開花。其中，鴻海備受關注，近期搭上AI順風車，輝達晶片GB200、蘋果AI訂單接踵而來，有望擴大出貨，穩居全球AI伺服器製造龍頭；9日盤中一度衝高175元，創下16年來股價新高。

國泰台灣高股息基金（0056）經理人梁恩溢表示，國際AI商機爆發，台灣能被視為AI發展重鎮絕非偶然；有著過去電腦、伺服器的製造經驗打底，投入的成本與群聚效應成為台灣強大的競爭優勢；台灣在晶片發展的領先程度獨步全球，半導體、電子類為首的科技類股表現備受關注，國泰台灣高股息基金透過經理人主動選股，更能靈活掌握主流趨勢，抓住獲利機會；在選股邏輯上聚焦競爭力強大、股價波動低且持續配發高股息的個股，可攻可守。

梁恩溢也指出，2024年是AI前哨戰，各家大廠都在今年祭出AI晶片，提前為2025布局。國泰台灣高股息基金投資組合聚焦多檔表現強勁的績優股，包括在蘋果晶片發表會大放異彩的台積電與鴻海、7日發表最新天璣9300+5G生成式AI行動晶片的聯發科（2454）。除了晶片技術，散熱模組大廠奇鋐（3017）同樣在AI浪潮下受惠，4月份營收寫下歷年同期新高，成水冷商機最大贏家，下半年表現持續被看好，也被選入基金組合中。

國泰台灣高股息基金有配息B級別，除了每個月配息外，自基金2020年成立以來，共發出六次的半年加碼配，適合投資人定期定額投入，為退休生活創造現金流。為鼓勵更多投資新手加入國泰台灣高股息基金行列，即日起至12月31日，透過國泰e家人線上單筆申購或定期定額國泰台灣高股息基金，均享0元手續費，目前更開放悠遊付、全盈+Pay等電子支付方式供新手開戶，讓購買基金更容易。12月31日前完成開戶者，再享新手加碼禮紅利100點，每1點即可折抵1元線上交易手續費。