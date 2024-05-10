大秀 AI 實力 2024高通台灣創新競賽入圍名單出爐

高通技術公司10日公布2024年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）入圍團隊名單。今年度QITC著重聚焦在AI領域，最終從眾多參賽者中遴選出10支優秀的新創團隊，積極的將AI導入裝置上機器學習、智慧製造、物聯網、生物科技、智慧醫療與太空科技等多元垂直應用場域，充分展現台灣新創的雄厚實力與旺盛企圖心。

AI正改變著企業營運和消費者的生活模式。邁入第六屆的QITC以最先進的AI PC及邊緣AI技術，邀請台灣新創生態系運用高通各式平台提出PC運算及IoT應用的AI創新解決方案。

今年度報名的新創隊伍也相當踴躍，最終由評審團遴選出10家新創團隊入圍，名單如下（依公司名稱英文字母序）：BILINK （百林商智）、Bytelingo （賦語科技）、ChimesAI（詠鋐智能）、Coherence Biotech（擴核生醫科技）、InstAI（應視達科技）、IsCoolLab （伊斯酷軟體科技）、LEDA-Creative（樂達創意科技）、MangaX Technology （漫話科技）、SPACEVLEO （前進太空）與Yo-Kai Express（優豈）。

10支入圍團隊皆可獲得1萬美元的入圍獎金，並參加由高通技術公司贊助的育成計畫，在為期6個月的育成期間，將獲得技術支援、商業輔導、智財權培訓及現金補助，更有機會加入高通全球商用生態系、共同開展國際市場龐大商機。本年度決賽預計在年底舉行，屆時將從這10支入選隊伍中遴選出一支優勝以及兩支優選的團隊，並頒發總計高達30萬美元的決賽總獎金。

AI PC是今年徵選重點之一，高通預期自2024年開始迎來變革性的週期，為PC市場帶來創新機遇、重塑企業與消費者的運算體驗。高通專為AI PC打造的強大 Snapdragon X Elite運算平台，能透過專屬NPU提供達到45 TOPS 的卓越AI處理能力來運行生成式AI模組。

此外更與在雲端AI居於領導地位的微軟深化合作，將Windows平台功能與強大的SnapdragonX Elite相結合，為Windows PC帶來超高效能和最佳功耗效率，以支援更多由PC驅動的AI創新應用。