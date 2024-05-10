台積電營收／4月達2,360億元 月增20.9%、年增近六成
台積電（2330）今（10）日公布2024年4月營收報告。2024年4月合併營收約為新台幣2,360億2,100萬元，較上月增加了20.9%，較去年同期增加了59.6%。累計2024年1至4月營收約為新台幣8,286億6,500萬元，較去年同期增加了26.2%。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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