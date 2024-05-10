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台積電營收／4月逾2,360億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）今（10）日公佈2024年4月營收報告。2024年4月合併營收約為新台幣2,360億2,100萬元，較上月增加了20.9%，較去年同期增加了59.6%，創歷年同期新高。

台積電累計2024年1至4月營收約為新台幣8,286億6,500萬元，較去年同期增加了26.2%。

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台積電 新台幣

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