雲端需求挹注 電腦資訊服務業首季營收1421億創高
經濟部表示，今年首季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額皆雙下歷年同期新高，其中受惠電腦軟硬體設備需求擴增、雲端服務需求升溫，第1季電腦及資訊服務業營收高達新台幣1421億元，年增6.8%。
經濟部統計處今天發布113年第1季電腦及資訊服務業、專業技術服務業、租賃業營業額統計概況。
統計處表示，第1季電腦及資訊服務業營業額1421億元，為歷年同季新高，年增6.8%。其中占比最大的電腦程式設計業營收為1036億元，年增5.7%，統計處說明，主因爲電腦軟硬體設備需求擴增，網路系統建置等多元整合服務增加；此外，遊戲平台網站業績攀升、雲端服務需求增加也推升資訊服務業營收385億元，年增9.6%。
專業技術服務業方面，首季營業額945億元，同樣創下歷年同季新高，年增2.4%。進一步觀察細部行業別，統計處表示，由於生產、財務管理及行銷顧問諮詢業務提升，挹注管理顧問業營收297億元，年增4.2%，成長幅度最大。
其他行業別營業額皆呈現正成長，包括廣告業及市場研究業營收為440億元，年增1.5%，主因大型戶外及網路媒體行銷廣告需求提升；專門設計業營收185億元，年增2.2%，主要是汽車設計案件量提高，加上商業空間設計承攬業務增加；攝影業營收24億元，年增0.4%。
113年第1季租賃業營業額404億元，也為歷年同季新高，年增10.6%。攤開行業別分析，統計處表示，機械設備租賃業營收118億元，年增5.9%，主因營造及電機設備租用需求升溫。
統計處指出，企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引消費者租車，推升運輸工具租賃業營收達267億元，年增11.4%；自行車營業服務據點擴增、影視器材設備及宴會用品器材出租業績成長，帶動個人及家庭用品租賃業營收達19億元，年增33.3%。📢 懶人包／LINE新功能「貼圖拼貼樂」全員開放！影片6招教學混搭快來看
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