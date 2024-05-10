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微星：推AI PC擴大電競市占 續拚伺服器等領域

中央社／ 台北10日電

電競大廠微星股東會營業報告書出爐，董事長徐祥指出，微星將積極掌握人工智慧（AI）時代新商機，推出AI PC在電競市場擴大市占，並深耕商用市場，投資與擴充伺服器業務、車載應用、人工智慧物聯網（AIoT）及充電樁等領域。

徐祥說，2023年全球經濟歷經多次金融與政治面的衝擊，上半年全球央行延續對抗高通貨膨脹政策，多次升息造成部分國家面臨債務危機，影響民間消費能力下降，個人電腦（PC）市場大幅衰退；但微星年度營收仍有成長，主要國家市占率也有顯著提升。

展望2024年，徐祥表示，全球經濟受到高利率、區域衝突、中國經濟放緩、美中科技爭端等影響，仍充滿變數與挑戰，但預期美國與歐洲在第2季後將有機會陸續降息，加上AI廣泛整合到相關應用後，AI PC開始萌芽發展。

他進一步指出，疫情期間購入的PC已進入換機潮，在AI PC新品陸續問世，以及微軟停止支援Windows10作業系統等影響下，預期對PC的汰舊換新將推波助瀾，全球PC市場可望在第2、3季開始成長。

徐祥提到，包括顯示卡、桌機、主機板、螢幕、電腦周邊、筆記型電腦、伺服器、工業電腦、車用電子、充電樁等產品，預期市場仍有成長空間，微星將以提高整體獲利為目標，積極提升各項產品的市場占有率。

生產策略方面，徐祥說，微星隨時關注全球重大政經局勢動向，因應市場可能需求及供應商產能變化，以計畫性備料提高產能利用率，以彈性生產降低存貨並滿足客戶訂單需求時間為原則，掌握供應鏈動態。

為持續布局電動車發展商機，微星今天宣布與3C通路商全國電子合作，旗下2款家用智慧AC充電樁EVPremium、EV Life將在北中南三地的全國電子DigitalCity概念店展售，5、6月將分別舉辦3場體驗活動。

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