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家登營收／4月創今年單月新高 集團全年拚季季增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）於今(10)日公佈2024年4月營收報告，集團合併營收約為新台幣 5.3億元，創今年單月新高，年成長達76%；今年集團累積營收約19.48億元，與去年同期成長12%，公司維持營運逐季升溫看法。

家登說明，今年第1季財報顯示，家登全球客戶晶圓載具需求量大幅提高，市占率不斷攀升，第一季聚焦晶圓載具出貨，因產品組合調整致使整體毛利率相較去年同期略有差異，但全年度毛利率目標不變，全年維持集團季季高的營運展望，光罩載具系列產品伴隨全球客戶先進製程推進引領發展。

家登提到，在大中華地區的成長力道強勁，晶圓載具已成為家登營收成長的第二股強大動能，為確保供應鏈穩定並提高服務效能，家登布局昆山廠及重慶協力廠在地服務客戶，加速開出晶圓載具產能，第一季因集團併購及擴廠產生相關費用增加，以及進攻先進製程載具產品的研發及送樣費用提列，導致費用比去年同期略增，但伴隨中國客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，擴張團隊規模有助於未來長遠發展，家登已成為大中華客戶首選，奠定大中華載具龍頭之市場地位。家登昆山廠各產品線逐步穩定量產，晶圓載具及光罩載具產能快速提升，重慶協力廠亦在4月23日開幕，目前積極進行光罩暨晶圓載具技轉，中國在地雙廠合作積極備貨，未來共同支持大中華地區所有訂單需求，創造零時差服務。

2024年全球大客戶3奈米製程進度快速推進，先進製程系列產品能見度高，家登EUV相關產品線營運發展可期，全年度光罩載具展望不變。

家登說明，先進製程晶圓載具在國內及大中華市場雙管齊下，全球新客戶持續進行評估，出貨量及良率同步攀升，營收及獲利表現有機會媲美光罩載具，促使2024年家登營運表現再創新高。家登設備子公司-家碩科技（6953）即將上櫃，專注專業於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，其中搭配家登的載具存放、連續充氣式倉儲設備等解決方案，品質穩定且高附加價值成功獲得客戶認證採用，為家碩帶來長期而堅實的營運動能。伴隨全球大客戶先進製程需求不斷擴充，製程快速推進，家登集團旗下家登母公司及家碩囊括半導體載具、設備到耗材一站式解決方案，鞏固關鍵材料baseline領先優勢，市場領導地位更加堅實，集團多元化同步發展，全年營收獲利有機會再寫歷史。

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家登 晶圓代工廠

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