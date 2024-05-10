半導體發威 日月光搶徵新鮮人 頂大碩畢起薪超過5萬

根據全球電子製造和設計供應鏈產業協會SEMI報告指出，台灣以營收近192億美元，連續第14年成為半導體材料的最大消費國，半導體熱持續發威，帶動上中下游廠商人才需求增溫，1111人力銀行資料庫目前有高達14萬筆科技業相關工作機會，歡迎有心投入科技業的求職者積極投履歷應試。

全球第一大半導體封裝與測試製造大廠「日月光」高雄廠人資副總李叔霞在1111人力銀行徵才直播節目中表示，因應產能持續招募新血，以理工背景為優先，公司具有完善的培訓機制，包含數位方式訓練，以及在職訓練(ON JOB TRAINING)，讓同仁能快速上手、提升職能專業。

除了科班出身之外，日月光也與高雄大學合作專案，文法商組學生可透過這樣的管道，在攻讀二年後就能成為工程師。李叔霞指出，招募雖然以理工學院優先，但若有心學習，也能透過上述方式進入半導體產業。

李叔霞表示，「日月光」今年針對新鮮人開出三大重點熱門職缺，包括製程/研發工程師、設備工程師、資訊/自動化工程師。目前日月光高雄廠製程工程師，台、成、清、交頂大碩士畢業，一進公司就超過5萬，而設備工程師，大學畢業學歷就能投入產業，由於需要輪班，薪資加上輪班津貼，新鮮人更能加快人生累積一桶金的速度，目前北、中、南都有人才招募需求。

除了起薪優渥之外，日月光設有便當中心，與多家便當業者合作，員工可直接用手機點餐，公司也有提供團膳，還有移工風味餐，一解離家打拚的鄉愁，為照顧員工健康，日月光診所與高雄榮總合作，一旦健檢發現異常問題，可直接至高雄榮總就醫。另外，除減肥、戒煙服務，另提供家醫科、身心健康科、心血管專科門診，保障員工健康。

住的部分，日月光為外籍同仁打造五星級宿舍，為員工爭取最低房貸；為方便員工上下班，園區內部設有電動接駁車服務。福利不僅止於員工，更照顧到育有子女的父母親。公司設有三好幼兒園，硬體設備佳、綠色空間大，讓員工上班無後顧之憂，下班可以直接帶回小孩。

此外，日月光還設有逾30多個社團，跑步、馬拉松、歌唱，甚至有自己的龍舟大賽等，社團活動熱絡活潑，凝聚員工情感，打造優質的休閒生活。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，為了協助企業找到對的人今（10）日中午12點半將邀請雲豹能源、精誠資訊，歡迎大家鎖定1111FB線上徵才直播。