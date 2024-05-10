AI 和減肥藥加持 科技生技享長線投資行情

近期AI概念股表現似乎有點熄火，但包含Meta、Alphabet、微軟等科技巨頭仍將持續投資AI領域，而AMD和美超微電腦也認為AI需求依然強勁，若說AI題材已經結束是言之過早，而另一市場重點關注的「減肥藥」則保持強勁動能，領頭羊諾和諾德(Novo Nordisk)、禮來藥廠(Eli Lilly)均繳出亮眼財報，而包含安進(Amgen)等潛在競爭者也正加速減肥藥領域的投資。展望後市，AI和減肥藥兩大題材可望持續熱燒，對投資人而言，不妨以定期定額方式來佈局科技和生技股，一同參與長線趨勢行情。

富蘭克林高科技基金經理人馬修‧摩伯格表示，AI可能是下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年人們的注意力將會轉移到利用AI應用程式(App)和軟體上。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅則樂觀看待GLP-1藥物和肥胖治療的前景，同時也看到了AI在藥物探索(drug discovery)上的潛力，相信AI和機器學習(ML)有機會應用於過去被認為「無藥可治(undruggable)」的領域。

隨AI逐漸進入應用階段，未來可望看到愈來愈多企業將AI產品與服務「變現(monetize)」，根據IDC(2023.6)的預估，至2032年由生成式AI產生的營收可望達到1.3兆美元，複合年增長率(CAGR)高達39%。另根據高盛的預估，預計至2030年美國服用減肥藥的肥胖成年人將從目前的約200萬人增加到1500萬人，這將使減肥藥市場規模從目前約100億美元增加到1000億美元，因此減肥藥存在龐大商機。

富蘭克林高科技基金著眼於「創新」概念，團隊認為「創新」不會只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，佈局上聚焦在顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五大主題，而富蘭克林坦伯頓生技領航基金則採大小通吃策略，布局產品線多元、營運穩健的大型股外，也持有具題材、爆發力強、可望受惠於併購活動回溫的中小型股。

富蘭克林證券投顧表示，科技股和生技股的波動度通常因聚焦在特定領域而較高，投資人不易抓到其「節奏」，故而可能錯失投資時機，但長期來看，科技股可望持續受益於技術進步與發展，而生技股則擁有人口高齡化以及隨之而來的龐大醫療支出加持，投資人與其單筆投資，不妨以「定期定額」且「長線投資」方式來布局，一來可持續投資在雙技長期題材，二來也可避免錯過行情或進場在高點的窘境。

根據統計，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數以及NBI生技指數三年都能取得不錯的成果，平均漲幅分別達20.2%、24.95%，正報酬機率均超過八成，此外，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資高科技或生技基金來打造攻守兼備的投資組合。