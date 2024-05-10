美國商務部長雷蒙多 解析「北京奪台積」嚴重性
美國商務部長雷蒙多8日在眾院撥款委員會商務小組聽證會表示，中國大陸侵略台灣、奪取台積電（2330），之於美國經濟絕對是毀滅性的。
共和黨籍聯邦眾議院艾爾濟要求雷蒙多形容北京侵台、封鎖南海和奪取台積電對美國經濟的影響。
「那將絕對是毀滅性的。」雷蒙多說，美國從台灣的台積電採買92%的先進晶片，台積電的產品目前遙遙領先所有美製晶片，台積電宣布在亞利桑那州設廠，要製造的正是其最先進的2奈米和3奈米晶片。雷蒙多指出，台積電是台灣的戰略資產，美國必須同時保衛南海和台灣不落入北京之手。
白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國會明確畫出界線，不影響例如ChatGPT等商務應用發展，集中精力在攸關國安的AI範疇。
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